顏寧儀／圖

我向市中心走去，在唐人街買了點吃的，然後打車去凱霍加谷國家公園。

去凱霍加谷國家公園是為了看凱霍加河，公園離市中心只有半小時車程。

我在公園裡，主要沿著凱霍加河漫步。這條河從南到北，流入伊利湖，將克里夫蘭分成東西兩半。

凱霍加河在歷史上扮演過很多角色。它當過交通渠道、分界、工業發源地、電力提供者，同時也沒逃過當垃圾場的劫難，裝了不少工業廢品。

1969年發生在凱霍加河上的一場大火，引起大家的關注，激發了環保運動。

美國開始整頓全國各地的河流，成立了「環境保護署」，保護和監控全國的河流。

此時此刻，凱霍加河只是我的朋友。它既流動又靜止，對我說與唱，也傾聽我的心聲。

人居住的地方，總是有河流。但心之所在，河流永不乾涸。

一年又一年過去了。時間能在身體上留下痕跡，心卻不能被消磨殆盡。

在凱霍加河，我又清晰地體會到一種難以形容的默契，一種擁有一切卻不佔有任何東西的感覺。這種感覺縱然有時會忘記，卻永遠不可能丟失。

出了公園之後，我去參觀保羅推薦的克里夫蘭藝術博物館 。

博物館裡很安靜，但我彷彿聽到保羅在向我講解各個作品，或者隨機與我分享他的一些念頭，細聲闡述他的一些回憶。

我雖然是一個人旅行，但一路上都覺得有個哥哥和我在一起。

我穿過藝術品堆起來的迷宮，像是走在沒有盡頭的隧道。

西方的繪畫、東方的雕塑 ，世界各地、不同時期的陶器；看似不同，展現的卻是同一個主題，就是人類的苦難和對解脫的渴望。

然後我迷路了。很長一段時間，我似乎總在轉圈，一次又一次地看到相同的畫。

終於，我看到一個「出口」的標誌，穿過一道門，找到一部電梯，直接下到大廳。

接下來，我前往離博物館很近的塞維倫斯廳。那是克里夫蘭管弦樂團的基地。

小時候，我從父親收藏的黑膠唱片封面上，認識了克里夫蘭管弦樂團。那時候，我知道什麼是管弦樂，卻不知道克里夫蘭在哪裡。

我喜歡玩父親的唱機，經常翻出父親收藏的唱片來播放。雖然這張唱片不是我最喜歡的，還是聽了好幾遍。我不記得唱片裡的曲目是什麼，但樂團的名字卻留在了我的腦海中。

我買火車票之前，先確定了抵達克里夫蘭的那天，將會有克里夫蘭管弦樂團的表演。

我先查看了克里夫蘭管弦樂團的表演時間，才決定從紐約出發的日期。我先買了音樂會的票，才買了火車票。

克里夫蘭管弦樂團曾多次訪問紐約，但我不是管弦樂迷。我更想在他們的家鄉看到他們。

這個活動像是我對童年的緬懷和對父親的致敬，而不是看一場音樂會。

我去的是下午場，曲目中有莫札特的鋼琴協奏曲和交響曲。

音樂會結束後，我計畫中要在克里夫蘭實行的所有活動都完成了。

我在超市買了一個三明治，決定找個地方野餐。

也許我可以看到美麗的日落呢！

湖邊有幾個公園，都離火車站很近。我隨意走進一個，找了個凳子坐下。

望著伊利湖的浪波，我想起保羅曾經說過，他想在一天的不同時間，在同一個地方拍攝一段湖水或河水的波浪，然後把它們剪輯在一起循環播放，投影在客廳的牆上，做為一幅流動畫面。

想著、想著，我的腦海就成了現代美術館。

然後我想到了紐約，我在那裡結識的朋友們，如何從那裡走進世界、走出世界，又回到了自己。

保羅也喜歡紐約市。他愛紐約，就如他愛克里夫蘭。他說起紐約，就像自己的家。他說起克里夫蘭，仍然像自己的家。

我喜歡聽到一個人既喜歡他現在住的地方，也喜歡他曾經住的地方。

我在夕陽下走向車站，途中經過一家超市。

我想起紀念品的事，找到「五大湖啤酒廠」出品的「燃燒的河流」啤酒，準備帶回紐約。

伊利湖是五大湖之一，燃燒的河流是指曾經發生火災的凱霍加河。這啤酒不僅能讓我品嘗我在克里夫蘭度過的時光，還能幫助我記住克里夫蘭的地理位置和歷史。

我回到火車站，等待凌晨兩點開往紐約的火車。

我原本想看看保羅的克里夫蘭，但我知道那並不可能。

我只能看到我的克里夫蘭。在我踏上旅途之前，它就已經屬於我了。

3 哈里森先生的最後時光

約瑟芬‧哈里森是我的高中同學。她大學畢業以後，去了另一個城市工作，但她經常回來看望她的父親。他的父親仍然和我住在同一條街上。

約瑟芬的母親幾年前死於一場車禍 ，從那時起，她試圖較頻繁地回來看望她的父親。（三）