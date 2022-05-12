我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

夢的保存（三）

孫愷愉
顏寧儀／圖
顏寧儀／圖

我向市中心走去，在唐人街買了點吃的，然後打車去凱霍加谷國家公園。

去凱霍加谷國家公園是為了看凱霍加河，公園離市中心只有半小時車程。

我在公園裡，主要沿著凱霍加河漫步。這條河從南到北，流入伊利湖，將克里夫蘭分成東西兩半。

凱霍加河在歷史上扮演過很多角色。它當過交通渠道、分界、工業發源地、電力提供者，同時也沒逃過當垃圾場的劫難，裝了不少工業廢品。

1969年發生在凱霍加河上的一場大火，引起大家的關注，激發了環保運動。

美國開始整頓全國各地的河流，成立了「環境保護署」，保護和監控全國的河流。

此時此刻，凱霍加河只是我的朋友。它既流動又靜止，對我說與唱，也傾聽我的心聲。

人居住的地方，總是有河流。但心之所在，河流永不乾涸。

一年又一年過去了。時間能在身體上留下痕跡，心卻不能被消磨殆盡。

在凱霍加河，我又清晰地體會到一種難以形容的默契，一種擁有一切卻不佔有任何東西的感覺。這種感覺縱然有時會忘記，卻永遠不可能丟失。

出了公園之後，我去參觀保羅推薦的克里夫蘭藝術博物館

博物館裡很安靜，但我彷彿聽到保羅在向我講解各個作品，或者隨機與我分享他的一些念頭，細聲闡述他的一些回憶。

我雖然是一個人旅行，但一路上都覺得有個哥哥和我在一起。

我穿過藝術品堆起來的迷宮，像是走在沒有盡頭的隧道。

西方的繪畫、東方的雕塑，世界各地、不同時期的陶器；看似不同，展現的卻是同一個主題，就是人類的苦難和對解脫的渴望。

然後我迷路了。很長一段時間，我似乎總在轉圈，一次又一次地看到相同的畫。

終於，我看到一個「出口」的標誌，穿過一道門，找到一部電梯，直接下到大廳。

接下來，我前往離博物館很近的塞維倫斯廳。那是克里夫蘭管弦樂團的基地。

小時候，我從父親收藏的黑膠唱片封面上，認識了克里夫蘭管弦樂團。那時候，我知道什麼是管弦樂，卻不知道克里夫蘭在哪裡。

我喜歡玩父親的唱機，經常翻出父親收藏的唱片來播放。雖然這張唱片不是我最喜歡的，還是聽了好幾遍。我不記得唱片裡的曲目是什麼，但樂團的名字卻留在了我的腦海中。

我買火車票之前，先確定了抵達克里夫蘭的那天，將會有克里夫蘭管弦樂團的表演。

我先查看了克里夫蘭管弦樂團的表演時間，才決定從紐約出發的日期。我先買了音樂會的票，才買了火車票。

克里夫蘭管弦樂團曾多次訪問紐約，但我不是管弦樂迷。我更想在他們的家鄉看到他們。

這個活動像是我對童年的緬懷和對父親的致敬，而不是看一場音樂會。

我去的是下午場，曲目中有莫札特的鋼琴協奏曲和交響曲。

音樂會結束後，我計畫中要在克里夫蘭實行的所有活動都完成了。

我在超市買了一個三明治，決定找個地方野餐。

也許我可以看到美麗的日落呢！

湖邊有幾個公園，都離火車站很近。我隨意走進一個，找了個凳子坐下。

望著伊利湖的浪波，我想起保羅曾經說過，他想在一天的不同時間，在同一個地方拍攝一段湖水或河水的波浪，然後把它們剪輯在一起循環播放，投影在客廳的牆上，做為一幅流動畫面。

想著、想著，我的腦海就成了現代美術館。

然後我想到了紐約，我在那裡結識的朋友們，如何從那裡走進世界、走出世界，又回到了自己。

保羅也喜歡紐約市。他愛紐約，就如他愛克里夫蘭。他說起紐約，就像自己的家。他說起克里夫蘭，仍然像自己的家。

我喜歡聽到一個人既喜歡他現在住的地方，也喜歡他曾經住的地方。

我在夕陽下走向車站，途中經過一家超市。

我想起紀念品的事，找到「五大湖啤酒廠」出品的「燃燒的河流」啤酒，準備帶回紐約。

伊利湖是五大湖之一，燃燒的河流是指曾經發生火災的凱霍加河。這啤酒不僅能讓我品嘗我在克里夫蘭度過的時光，還能幫助我記住克里夫蘭的地理位置和歷史。

我回到火車站，等待凌晨兩點開往紐約的火車。

我原本想看看保羅的克里夫蘭，但我知道那並不可能。

我只能看到我的克里夫蘭。在我踏上旅途之前，它就已經屬於我了。

3 哈里森先生的最後時光

約瑟芬‧哈里森是我的高中同學。她大學畢業以後，去了另一個城市工作，但她經常回來看望她的父親。他的父親仍然和我住在同一條街上。

約瑟芬的母親幾年前死於一場車禍，從那時起，她試圖較頻繁地回來看望她的父親。（三）

博物館 雕塑 車禍

上一則

穿過毒草香花的曲徑（上）

下一則

夏威夷之旅

延伸閱讀

大紐約地區福建學生學者聯誼會雲端讀書分享 韓愛果教授 陽明心學講座 受歡迎

大紐約地區福建學生學者聯誼會雲端讀書分享 韓愛果教授 陽明心學講座 受歡迎
NBA／例行賽數據 安比德得分王 柯瑞三分球稱霸 約柯奇大三元王

NBA／例行賽數據 安比德得分王 柯瑞三分球稱霸 約柯奇大三元王
男上網求職誤寄性病檢查報告 自爆手殘過程「嚇傻了」

男上網求職誤寄性病檢查報告 自爆手殘過程「嚇傻了」
NBA／太陽62勝平隊史最佳 勇士連敗跌至西區第4

NBA／太陽62勝平隊史最佳 勇士連敗跌至西區第4

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因