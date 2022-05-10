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安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

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殺死星河（一○）

桑文鶴

曹慶忠沒有放棄尋找，心中一直有著希望。直到兩年以後，有人在臨城的一口枯井裡，發現了一具新鮮的男孩的屍體。那孩子不是曹正河，可身上穿的背心，卻是曹正河的。

那個孩子姓鄭，叫鄭宇晨。兩個月以前，在火車站附近失蹤。家裡人也一直以為是被人販子給拐走了，也一直在到處尋找。孩子的死因是機械性窒息。

臨城刑警隊裡，有一個細心的刑警曾經在曹正河失蹤的麒城學習過，當時電視台天天播曹正河的尋人啟事，他記得特別清楚。後來看見受害孩子身上米黃色有唐老鴨吹泡泡圖案的小背心，總是覺得像是在哪見過。

他聯繫了麒城刑警隊的馬隊長，又把物證照片發過去，讓曹家父母查看，李靜容一眼就認出了孩子的小衣服。那本是曹正星穿過的，後來又下放給了曹正河。衣服背面右下方有一個小口子，是哥倆一起玩的時候，曹正河不小心劃開的。

李靜容還記得，那天自己在針線盒裡找來找去，也沒有找到顏色相近的線。想用白線縫，曹慶忠非說不吉利，後來還是用大紅色的線縫的。這個消息又傳給臨城，警察把那件衣服翻過來一看，果然有紅色的縫補。李靜容的手藝不好，縫得歪歪扭扭的，看起來像條傷疤。

曹慶忠夫妻倆去了臨城，親眼確定了背心就是曹正河的。後來兩個人和鄭宇晨的父母見了一面。鄭媽媽抱著李靜容放聲大哭的時候，李靜容的腦子還是矇的。自己孩子的衣服怎麼會穿到了那個姓鄭的孩子身上，那個孩子又怎麼會被殺？不是人販子拐去要賣掉賺錢的嗎，怎麼會殺人？（一○）

警察

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