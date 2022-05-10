「我要結婚了，」阿杜有些不好意思地說，「結婚以後就留在縣城，不來這邊打工了。」

阿杜的三個姊姊湊分子給他在縣城買了個套間，父母負責裝修。他相親說了個在他們縣城上班的女孩子，準備來年春天結婚。

「姊姊給你買房子、父母給你裝修，還給你找了個老婆。阿杜，你什麼都不用做，就什麼都有了。」牛亮德說。

牛亮錚說：「有姊姊比有哥哥強一萬倍。」說完，發現牛亮德正在瞪他，又補一刀：「你瞪我幹麼？你瞪得比牛眼大，我都不怕你。」

我怕這兩兄弟打起來，趕緊轉移話題：「阿杜，你回去打算做什麼工作呢？」

阿杜說：「不打工了，把一樓的單車房改成士多店，自己做老闆。」

「杜老闆！」

「叫牛老闆好聽一點，」阿杜說，「我姓牛的好吧。」

當天深夜，我都準備睡覺了，牛亮德拿著本葉慈的詩集，到我房間來推薦我看。他說阿杜很快就要回鄉結婚了，如果我也搬走的話，這裡就只剩下他跟牛亮錚，他會覺得悶的，還是大家住在一起好些。

我問他要不要出去喝點啤酒。他說啤酒就算了，明天一早還要去上班。如果我搬走的話，以他倆的收入繼續住在這裡有點奢侈。但我已經找好了房子，訂金、第一個月的房租都交了。

牛亮德說：我捨不得你搬走呀。我笑笑，沒再說什麼。

分別的時間到了，接下來，我要把自己訓練成為一個有獨立能力的人，不管是生活上，還是人格上。

同吃同住了這麼長的時間，酒肉不分家，相處尚算愉快，但我們之間的感情並沒有因此近距離接觸而變得更深。對於即將到來的分離，我沒有太多不捨。（二八）