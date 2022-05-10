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安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

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老大（四）

張舒涵

老大怒氣沖沖地看著我，手指顫顫巍巍地指著我的鼻梁。我毫不畏懼地瞪著他，老大收回手指，穿上軍大衣，狠狠地摔門走了。

我們開始冷戰，見面頭都懶得點一下。沒過多久，後勤又安排住進來了兩位老師。一位是體育學院的老師，身材健碩、膀大腰圓，我們叫他大熊。另一位是本校留校的輔導員，叫做牛牛。看到不大的空間中又多了兩個人，老大臉色陰沉，拿出領導的派頭，命令這兩個人搬出去。

大熊和牛牛不像我這麼好說話，兩人震驚之後，立馬聯合起來，一唱一和地痛罵老大。老大氣得渾身發抖，看著兩人壯碩的身板不敢反抗，蔫蔫地軟了下來。

老大開始意識到，他的官威完全沒有根基，就好像「尊師重教」這種空洞的口號一樣，主動權根本不在自己。老大陰沉著臉早出晚歸，避免和我們見面。

沒有了這個負能量黑洞，宿舍裡每天都充滿了歡聲笑語，以往陰沉抑鬱的氣氛被一掃而空。這段時間是我過得最開心的日子，可這樣的時光總是短暫的，沒多久學院裡出事了。

一名學生在宿舍自殺，臨終前留下遺書，痛斥腐朽落後的大學教育壓抑了他的才華，導致他生無可戀，只希望天堂裡沒有大學和老師。學生家長看到遺書後大哭，堅決要求巨額賠償。學院急忙抽調了幾名能言善辯的老師去處理此事，而我則做為「訥於言而敏於行」的代表，代替這些老師，帶學生去安徽寫生。

臨危受命，當天我就帶著學生出發了。寫生期間發生了無數狗血的事情，男學生落水、女老師失蹤，我被搞得焦頭爛額，深恨自己為什麼不能言善辯，只能去做這些髒苦累活。（四）

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