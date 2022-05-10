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夢的保存（一）

孫愷愉
顏寧儀／圖
顏寧儀／圖

1 美琪寄來的大峽谷

美琪嘗試以各種交通方式來到她喜歡的大峽谷，坐飛機、開車、徒步，她都嘗試過。

這次，她乘火車來到亞利桑那州的威廉姆斯市，住進火車站附近的大峽谷客棧。

每一次到大峽谷，美琪都會遇到一些不同的人。每一次，她都一樣地被大峽谷的宏偉震撼、被大自然的神奇感動。

「我是第三次來大峽谷了，不過第一次搭火車來。我媽問我，怎麼不換個地方旅遊。我說這裡很美麗，美麗怎麼會讓人厭倦呢？」美琪見人就說。

在客棧的餐廳裡，旅人們一邊吃早餐，一邊聊天。

在場的除了美琪，還有一對新婚夫婦和一個背包客。

這對夫婦前一年在大峽谷徒步旅行的時候相遇，丈夫是宇航員、妻子是考古學家。

今年，他們回來度蜜月，重走一遍他們記得的路。

兩人相遇時，考古學家正彎著腰，看著一塊岩石。當她抬起頭時，她看到宇航員好奇地望著她。

她說：「僅僅因為人類使用文字，並不意味著他們說的內容就比化石多。」

那一刻，宇航員愛上了考古學家。

他對考古學家說：「星星們會同意你的。」

那一刻，考古學家愛上了宇航員。

考古學家和宇航員從相遇到結婚，話一直很少，交流的內容卻一直很豐富。

年輕的背包客剛剛高中畢業。他立志要花一年的時間周遊美國，再決定下一步的人生計畫。

背包客上高中的時候，就開始打工存錢。他省吃儉用，存下一年的旅費，準備給自己一個「在學校裡無法獲得的教育」。

事實上，對於每個人來說，無論我們是否在上學、無論我們是否在旅行，整個世界都是課堂。

「我每到一個地方，都會聽到主人說『把這裡當家』。有一天，我突然想到，如果我想在家，為什麼要去旅行？然後我意識到，我並不喜歡在家，所以才離開。但是我又發現，我還是有家，這個家是我自己。我不喜歡的是我自己！然後，我開始探索這個問題，也就是說，我還是沒搞清楚，如何才能愉快地待在家裡，也就是和自己愉快地相處。」

背包客的一段話顯得很嚴肅，大家都無從回答。接下來是一大段沉默。

「好安靜啊！」美琪說。

「我去過一次太空。」宇航員打破沉寂。

「厲害！」背包客讚嘆道。

「太空衣裡面超安靜。」宇航員咧嘴說。

「我想也是。」美琪說。

「從太空裡看，地球就像一個藍色的球。好小、好小。」宇航員繼續說：「我們知道月球繞著地球轉，但我們其實跟月球沒有太大區別。我們也只是自己轉來轉去，又繞著別的人或東西轉啊轉，並沒有真正去哪裡。」

「對！人們只是把身體從一個地方，挪到另一個地方而已。而且挪來挪去，其實還在同一個地方。」考古學家不愧是宇航員的好搭檔。

大家都笑了。

新婚夫婦先吃完早餐，背起行李往火車站去，因為這是他們在黃石公園的最後一天。

美琪和背包客說好一起去爬山。

「他們是一對有趣的夫婦。」美琪找話題。

「是啊！宇航員所說的話讓我思考安靜和孤獨。」背包客說。

「你有何感想？」

「當我一個人旅行時，我經常發現我的腦子裡鬧烘烘的。即便我雙腳踏在這一小片土地上，被廣大的自然包圍，我的腦子也像是承載了比整個世界都重的重量。有時候還真是受不了！好像要爆炸似的。」

「那麼嚴重？」

「是啊！我以為我可以逃避自己、父母、城市生活等等。但我還是不得不和自己在一起吧！獨自旅行，尤其是在荒郊野嶺，更難忽視這一事實，因為沒有其他人，也沒有娛樂活動來分散我的注意力。」

「現在你有我。」

「是啊！所以現在感覺好一點。」

「我們都是自己的旅伴嘛！」

兩人靜了下來，彷彿思考著自己的人生。

美琪和背包客走到了一個景點，看見一群遊客正在在嘰嘰喳喳地拍照。

「我們走另一條路吧！」美琪提議。

「好主意！」背包客同意了。

「空間總是充足的。」

「說得對。」

「人類簡直是對大自然的一種干擾！」美琪哈哈笑說。

「我們可以把自己當作大自然的一部分嘛！」背包客鼓勵著。

「本來就是啦！」

背包客走到了美琪後面，因為路變窄了。

美琪沒有告訴我，之後發生的事情。也許，他們一直保持沉默，直到那條路的盡頭。

不過，美琪在旅行之後和我見面的一次談話中，有提到「太空衣裡面的沉寂」。

那次離開黃石公園之前，美琪買了一張明信片寄給我。

明信片正面是傍晚時分的大峽谷景色，下面印著一行字：「所有的景觀都會在時間的流逝中改變，大峽谷也會成為過去。」（一）

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