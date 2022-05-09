即使現在，她們也更像是客客氣氣的陌生人。

她的心裡湧起了強烈懊悔的情緒。如果能重新再過一次，她會做山澗中跳躍的溪水，隨著環境改變自己的形狀，去尊重和理解，而不是粗暴強硬地改變孩子。

如果當時她能壓制住自己的火氣和擔心，不停揣摩，也許她能找到一種母女倆都能接受的方式，也許她和女兒能成為交心的朋友。

從對面的鏡子裡，她看到了自己的倒影。頭頂的白髮明顯又多了不少，額上的皺紋似乎也更深了。一時之間，心裡有說不出的落寞和淒涼。

沉浸在自己的情緒裡，她沒注意到陳濤也上了樓。陳濤看她站在女兒房裡，又是一副恍然若失的樣子，知道她可能在想女兒，就伸出胳膊摟了她一下，溫和地說：難過什麼，三個月後就是感恩節，女兒很快就會回來了。

她應了一聲，眼睛從鏡子裡移到窗外，對面山坡的小樹林後面，不知何時已變成了一片彩霞滿天──是那種極為耀眼，介於橙色、紅色之間的顏色，充滿勃勃生機和希望，厚重、絢麗又大氣，讓人驚嘆。

晚夏的黃昏，屋裡有點悶。她走到窗邊去開窗子，想讓外面的新鮮空氣流到屋內一些。開窗聲驚動了地上一隻正在覓食的鳥兒，小小的頭顱靈活地轉動著，呼啦啦拍打著翅膀，藍黃相間的羽毛在夕陽中閃著金光。牠先是繞著窗子轉了一個小圈，然後毫不猶豫地飛向遠方的天空，一直朝那片無比燦爛的火燒雲飛去。

注視著遠處美麗的晚霞和遠去鳥兒矯健的身影，胡娟的心情不知不覺又開朗了起來。

會的，一切都會好起來的。她在心裡默默地對自己說。（全文完）