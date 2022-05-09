阿普航空／圖

我看老大不像在開玩笑，忍不住倒抽一口冷氣：「黑燈瞎火的，光摸著怎麼行？廁所裡有坑，萬一踩進去怎麼辦？」

老大突然變得怒氣沖沖：「大山裡從來沒有燈，你的意思是，我們山裡孩子一個個都要摔到糞坑裡？」

不知道老大的心中，是不是突然想起了童年時摔進山溝的那個夜晚。我看著老大氣憤的樣子，不得不在他嚴密監視下，黑燈瞎火地上完廁所。聽著老大滿意的呼嚕聲，我躺在床上翻來覆去睡不著，深感這頓飯基本上就是餵了狗。在那個貧瘠荒涼的大山中，老大像棵野生的小草，從沒人對他施以恩惠，老大也根本沒學會感恩之心。對他所有的善意，都會被老大理解成是草芥平民對博士的恐懼和阿諛奉承，這種不知好歹的人還是少打交道得好。

沒過多久，老大更多骯髒吝嗇的生活習慣暴露了出來。老大不喜歡洗腳、不喜歡洗澡、不喜歡任何浪費水的行為。老大經常和我說，因為山裡水少，所以他看到有人浪費水，就恨得要死。但是老大始終沒解釋，為什麼在單位用水的時候，他就從不吝嗇。

老大不喜歡疊被鋪床、不喜歡擦桌掃地，一切體力勞動都深以為恥，因為體力活都是下等人做的，學富五車的博士做這個很掉價。老大甚至不願意去食堂吃飯，這倒不是因為食堂的飯菜不好，而是因為食堂的飯菜太貴。很多次我做好飯之後，客氣地邀請老大，老大都是毫不客氣地坐下就吃，吃完抹抹嘴就走，污穢的碗筷就扔在那裡不知道收拾。久而久之，我也不願意再邀請他吃飯，畢竟我不是他請來的廚子和保母。

每天到了吃飯時間，老大就頻繁暗示我要感恩，想想當初是誰讓我住進這間房子裡來的。我不搭理他，津津有味地吃飯。老大餓得難受，只好自己開伙。他的飯菜很單調，就是西紅柿煮麵條。

每次吃完飯之後，他會把鍋碗瓢盆泡在洗碗池裡，然後叮囑我一句：

「小張，我把碗筷泡上了啊！」

我不明白他為什麼要和我說，只隨口答應一聲。這碗筷一泡就是一整天，等到第二天吃飯的時候，老大刷都不刷就再拿出來使用。我被這個習慣震驚得要死，沒多久廚房就被糟蹋得不比廁所乾淨多少。

我強忍著惡心打掃，和老大商量能不能洗洗碗，不然都招蒼蠅、蟑螂了。老大怒目圓睜地看著我，從抽屜裡拿出信箋，指著第二條對我說：

「不是你洗碗嗎？」

天空中莫名其妙出現了一道閃電，轟隆隆的雷聲響徹寰宇。我像個被雷聲嚇矇的青蛙一般，張大嘴巴怔怔的模樣一定看上去很傻。

老大一副瞧不起我的樣子：「你做人不地道，明明說好了你洗碗，你洗過一次碗嗎？這可是你親手簽的字！」

我氣憤地反擊：「我洗我自己的碗，難道我還要替你洗碗？我也是老師、你也是老師，你哪兒來的底氣，認為我會替你服務呢？」

老大也怒了，說：「我是博士，將來是要做領導的！你知道培養一個領導，要花費多少時間和精力嗎？要是洗碗這種事都要自己幹，學校這麼多的事務我還怎麼處理！你是不是忘恩負義的狼？我讓你住進來，你就一點也不感激？你真不怕我將來當了領導處分你！」

我推了推下巴，終於從極度震驚中清醒過來，認識到老大已經不是用人類的邏輯能解釋的大神級人物，憤恨地說：「老大，我和你說清楚，這間宿舍、這個床位，不是你讓我住進來的，是學校後勤處安排我住進來的，和你沒有任何關係。我再告訴你三件事：以後打掃衛生，我只負責打掃我這邊，你那邊我再也不會幫你打掃。你吃完飯的鍋碗你自己來刷，我絕對不會幫你洗碗，天底下從來沒有這樣的道理。以後上廁所，我堅決開燈，再也不會黑燈瞎火摸著去了。我也交電費，上廁所開燈是我的權利！」（三）