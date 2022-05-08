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網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

殺死星河（八）

桑文鶴

李靜容和曹慶忠都走到門口看他，被曹正星攔住。他輕手輕腳地關上曹正河房間的門，轉過身來小聲地說：「昨天在網吧裡玩了一晚上，現在乏了，讓睡吧。」老兩口點點頭。

曹正星又說：「媽，他醒了，你讓他洗個澡，把衣服換了。我上個月給他新買的一身衣服，還在櫃子裡掛著，讓他換那個吧。」

他把二百塊錢塞到曹慶忠的手裡，「爸，晚上他回宿舍前，你把這錢給他，我給他他不要。」

曹慶忠說好，把錢收了起來。曹正星又說：「我該回隊裡了。」李靜容說了句路上小心，在他的背後把門關上。

下樓的時候，手機響了，他以為是毛心婷終於消氣了。打開一看，發消息的是王明廣。就一行字：「南郊世景豪庭又發現一個，趕緊過來。」

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「下面播送一條尋人啟事，曹正河，男，現年四歲。於1998年8月5日下午，在本市平硯區菸草局家屬院內玩耍時失蹤。失蹤時上身穿米黃色跨欄背心，背心正面有唐老鴨吹泡泡的圖案，下身穿深藍色短褲，腳穿黑色涼鞋。有知其下落者，請速與曹慶忠、李靜容聯繫，聯繫電話13991574611，有重謝。」

曹正河失蹤後的半年裡，這則尋人啟事被當地電視台在每天的黃金時段播出。後來沒錢再付給電視台，就換到了廣播電台，還有當地的報紙。在廣播電台播出和報紙刊出的啟事裡，總會加上一句：「大眼睛、雙眼皮、圓臉，一笑有酒窩。」電視台播出的啟事裡，會展出一張曹正河的照片，照片其實是一張兄弟倆的合影。

那是四月份曹正星過八歲生日的時候，李靜容帶著他去影樓拍了生日照。跟著去的曹正河看給哥哥照相了沒給他照，就鬧起了脾氣。沒辦法，李靜容又去櫃檯開票，讓兄弟倆又合了一張影。（八）

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