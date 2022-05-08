由於我和小白兔在一起的時間直線上升，我們之間跟一百塊有關的遊戲就變得不那麼嚴謹了，她常常忘記索要，或者過後才想起我又賴帳。我天生自帶人渣味，有時反過來問她要一百塊，她居然也給。

就在牛家老大一籌莫展的時候，老三牛亮錚宣布，他準備回鄉下結婚。這可是個原子彈，我們都驚呆了。

「你女朋友才十七歲！」我小聲說。

「十八！前天剛過的生日。」他說。詩詩的父母沒意見，但要求他們盡快回鄉商量籌辦婚禮的事。

「你上星期還說，要攢夠錢買輛大奔才會結婚！」阿杜說。

牛亮錚笑笑說：「有些事情比大奔更重要。」

「你打算什麼時候跟爸媽講？」牛亮德問。

「回去再跟他們講唄，這個不用急。」牛亮錚說。

阿杜說：「萬一你父母不同意怎麼辦？」

「他們馬上就要做爺爺、奶奶了，怎麼能不同意！」他喝了酒，說話很衝。我懷疑他故意裝成這樣以提醒別人，他不好惹。

我說：「事先跟父母講一聲比較好，雖說結婚是兩個人的事，但父母還是要尊重的。」

「他們沒理由不同意的，」牛亮錚說，「你看看我們家，一個幾百年前就宣布一輩子不結婚，另一個找了個老太婆。好不容易輪到我，唯一一個正常的兒子，找到一個十八歲的小妹妹，多麼好！」

他這話還未說完，老大老、二的臉就綠了，一個拍桌子回房間，另一個拐一拐地跑了去對門的「老太婆」家。

牛亮錚申請了補休，外加年假，帶著詩詩回老家。他們是老鄉，兩家相隔十來里路。

周末，牛亮德休息，拿著兩罐啤酒到我房間，說牛亮錚結婚後回來上班，還是要住在這裡──他問我能不能搬出客廳住。（二六）