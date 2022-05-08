阿普航空／圖

老大看到我默不作聲，誤認為我贊同他的主張，頓時非常高興，對我說：

「你算是個知理的人，你現在就去後勤處，和他們吵一架，讓他們把你塞到別的宿舍去。」

老大這個「塞」字很有神韻，我彷彿看到自己被當作包裹一樣左右纏繞起來，雜七雜八地被放在陰暗的地下室裡。老大沒注意我尷尬的神情，他夾了本書，趾高氣揚地走出宿舍。可能在他心裡，從博士嘴裡說出的這句話，就好像那位老紅軍指著鎮長鼻子，哆哆嗦嗦地訓斥一般，其官威足以讓我三叩九拜後乖乖逃離。

等到晚上回來，老大看到我已經把被褥鋪好，躺在枕頭上悠閒地聽著歌，頓時面色陰沉，怒視著我問：

「我沒和你說清楚？我是博士！」

無論老大如何威逼利誘，再三拿著他的博士證書在我面前晃來晃去，我還是堅持在這間宿舍住了下來。老大心中十分不快，親自跑了幾趟後勤處，堅決要求把我趕出宿舍。後勤老師問他緣由，老大憤怒地拿出博士文憑的影印件，說：

「我是博士，國家明明規定要給博士副處級待遇，你們為什麼拒不執行？你們是不是藐視教育部 ？藐視國務院 ？」

老大披著軍大衣，手指哆哆嗦嗦地指著後勤老師，彷彿九十年代電影 中的老幹部。後勤老師不知道老大的背景來歷，只好小心翼翼地解釋說，因為學校沒有那麼多宿舍，只能多人住在一起。如果不滿意同住的人，可以申請調換宿舍。老大不同意調換，堅持要住單間，在後勤處大吵大鬧。後勤處長喝多了酒正在睡覺，被吵醒後出來不耐煩地說：

「你是副處級待遇？我還是正處級幹部呢！這個規定就是我定的，怎麼著，你是不是藐視領導？」

老大聽到「正處級」三個字，頓時蔫軟了下來。官大一級壓死人，領導的話還是要聽的。老大哭喪著臉從後勤處回來，惡狠狠地盯著我看了好一會兒，無奈地同意我住在宿舍，但必須遵守他的規矩。老大不願意和我說話，只是留下了一封信箋，上面嚴格按照政府公文的格式，寫著洋洋灑灑幾百字，大意就是他很可憐無處可歸的我，同意讓我暫居此處，但是我必須知恩圖報，嚴格遵守以下幾項規定：

第一，要打掃衛生。

第二，要洗碗。

第三，晚上不能開燈。

我想了想，覺得這三點建議很公道。打掃宿舍衛生是義務，飯後洗碗是自然而然的事情，至於晚上不能開燈，誰晚上睡覺會開燈呢？我在信箋下方正式簽上了自己的名字，恭恭敬敬地放在老大書桌上。

為了祝賀全新的開始，我邀請他一起吃飯。老大誇讚我知理，明白為博士接風洗塵的重要性。他特意換了條寬鬆的褲子，興高采烈地和我一起直奔餐館。老大看著瘦小，但飯量著實驚人，他一個人吃了三十多個肉串、喝了六扎啤酒，最後癱在椅子上動彈不得，打著飽嗝對我說：「這一頓飯下來，我半年都不用吃肉了。其實人一年真正能消化的肉也就那麼幾斤，吃多了都是浪費！」

我們像是多年未見的好友一般，肩勾肩、背搭背，醉醺醺地回到宿舍。躺在床上，老大開始鬧肚子，掙扎著幾次上廁所。隨著他的頻繁起身，我的肚子也忍不住咕嚕嚕叫起來。我翻身起床，隨手打開廁所燈。燈光亮處，正躺在床上捂著肚子哼唧的老大突然重重咳嗽了幾聲，爬起來一臉慍怒，把信箋重重地拍在我的枕頭上。

我看了看信箋不明所以。老大指著第三條怒氣沖沖地說：「合同上可是白紙黑字寫好的，晚上不能開燈！」

我目瞪口呆，指著廁所燈問：「老大，你說的不能開燈，連上廁所也不能開燈？」

老大惱恨地說：「上廁所開燈幹麼，就這麼屁大點的地方，你摸著去不就行了，開燈白白浪費咱們的電費。」（二）