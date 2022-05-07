曹正河還是沒說話。

「身上的錢還夠嗎？」曹正星問。

「夠。」曹正河抹抹嘴，從座位上站起來。

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曹正河現在在一家火鍋城裡當洗碗工，每個月工資兩千五，包吃包住。曹正河已經做了半個月，目前看來還不錯。在此之前，曹正河也做過不少其他的工作，但都不長久。出獄以後，工作變得更加難找，現在洗碗的這份工作還是曹正星找了熟人，託了關係才搞定的。

回去的一路上，兄弟倆還是一句話都沒有。快到地方的時候，曹正星才像是突然想起來什麼似地說：「我前兩天在建陽路的批發市場門口，遇見鄧曉芸了，她還問我你好不好。」

「提她幹什麼？」曹正河口氣裡有些不快地打斷他說：「我好不好跟她有什麼關係？」

鄧曉芸曾經和曹正河處過一段時間的對象。她比曹正河小兩歲，在批發市場裡幫人賣襪子，家裡有個癱瘓在床的老爹，還有一個上小學的弟弟。曹正星見過那女孩幾次，覺得人挺好，文文靜靜的，她和曹正河好了有快半年的時間。

後來不知道為什麼，兩人突然吹了。問曹正河為什麼，他也不說，只是每次提起鄧曉芸的名字，他都會生氣。

曹正星嘆了口氣：「對了，耿陽前兩天給我打電話了，讓我問你好。」

「他好嗎？」曹正河沒看他，眼睛盯著前方的路。

「挺好。」曹正星打著方向盤，把車拐進家所在的路口。「上高一了，還是重點班。他說給你打電話，一直沒打通，短信你也沒回，所以才讓我問候你。上高中了，以後會越來越忙，他說以後恐怕只有寒暑假才能來看你。」

曹正星把車開進院子裡停下，曹正河下了車。兩個人一前一後地上了樓。

一聽見敲門聲，李靜容就撲過來開了門。曹正河一進門就直奔自己的屋子，倒在床上。（七）