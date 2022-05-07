頭髮往後紮成一束烏黑的馬尾辮，以往臉上的鉛華都已不見，只化了很淡的妝。光潔細膩的臉龐全露出來，青春少女的秀麗嫵媚呼之欲出，看著讓人賞心悅目。

只見艾可清了清嗓子，用平靜的語調低低說道：「我說過，上大學我不會用你們一分錢的。」

胡娟一驚，她低下頭，定睛去看那信封。信封上方幾行大大的英文字，「西點軍校招生 辦公室」。女兒竟然收到了西點軍校提前錄取的通知書！

一時間她眼眶有點濕潤，不知是驚是喜。相當有名氣的西點，能被錄取也是相當不易，可見女兒也是足夠優秀。她只是不清楚，女兒是不是和她賭氣，才報了這個學校。但事到如今，說這些還有什麼用處呢？

盡量平定了一下情緒，她說道：「祝賀你，艾可。」頓了一下，她繼續說：「為那句話，我一直覺得抱歉。」

她的聲音有些顫抖。

「都過去了。」艾可淡淡地說。

從那以後，家裡的氣氛好了很多。差半年就要離家了，艾可不再故意躲著父母。但她和他們也保持著一定距離，客客氣氣的，不會對他們發火和撒嬌，更不會談心。

她在自己的家中，更像是一個客人。

但與以前比，胡娟已經很開心了。陳濤甚至在這個夏天，幫女兒練了幾次車，順利拿到了駕照 。

女兒臨走的前一天晚上，一家三口難得一起去外面吃了個飯。那晚大家話都不多，胡娟點了滿桌的菜，都是女兒愛吃的，像是在補償什麼。

那頓飯他們吃得很飽。從餐館走出來，外面月色如水。一枚彎月亮靜靜掛在天邊，像是在窺探每一個人的心事。（一三）