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殺死星河（六）

桑文鶴

「小河、小河。」曹正星過去，輕輕地拍拍他的肩膀，「醒醒。」

叫了好幾聲，曹正河醒了，迷迷瞪瞪地睜開眼睛一看，是曹正星。他什麼也沒說，又俯下身子，趴在電腦桌上睡過去了。桌面又是灰、又是油，旁邊菸灰缸裡滿滿的都是菸頭，還有一個帶著湯底的方便麵盒。

曹正星嘆了一口氣，他走到前檯，問老闆曹正河是什麼時候來的。老闆眼皮也沒抬一下，說：「昨天後半夜吧。那人常來，一個禮拜至少得三回吧。」

曹正星問老闆要了筆和紙，寫了自己的手機號，又塞給老闆五十塊錢。他說：「下回他再來，麻煩您給我打個電話，發短信也成。」看老闆有點遲疑，他又說：「那是我弟弟，身體不太好，得按時吃藥。他記性不好，老是忘。」

老闆說：「喲，您這當哥哥的也真不容易。」

說話間，網吧裡打掃衛生的阿姨來了，嚷嚷著要拖地。拖到曹正河那一塊的時候，把他給吵醒了。曹正河氣地罵了一句，和阿姨吵起來了。

曹正星趕緊過去，一邊跟保潔賠不是，一邊對曹正河說；「走吧，咱回家。」

曹正河沒應他，站起來就往外走，曹正星趕緊跟上。

從網吧出來，又走了有二百米遠，曹正河忽然停住。他說：「不想回家。」

曹正星問：「那你想去哪兒？」

「想吃餛飩。」

曹正星領著他去了一家中式快餐店，給他買了餛飩，還買了煎餅，看著他狼吞虎嚥地吃完。估計是好幾天沒洗澡了，曹正河的頭髮油得不行，衣領子也有肉眼可見的污漬。

「你今天不上班吧？」曹正星問他。

曹正河大口嚼著煎餅，搖搖頭。

「還是回去看看吧，爸媽都想你。今天過中秋節呢！」（六）

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