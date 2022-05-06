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夢工廠（二四）

李東文

雖然，我與小白兔之間有了微妙的化學反應，但那是暫時性的，無法複製的。過後，我的生活依然枯燥乏味，夜晚降臨，我還是會躲在窗縫後，偷窺鄰居家的美好生活。

有一天夜裡，挺晚的了，我關了燈躺下後，因為內心太過燥熱，又起來跪在窗邊盯著肥仔家的窗戶、盯著下面寂靜的小巷。突然，一道閃光嚇得我魂飛魄散。該死的肥仔用手電筒掃了過來。如果他手中的是機關槍，我的腦袋已經變成了馬蜂窩。

7

為了假裝自己還在上班，國慶長假的時候，我回家住了幾天。我臨走前，母親趁父親不在家，遞給我一張銀行卡，我以前給她的錢都存在這卡上。

她說：「你辭職第二個月我就知道了，你還想瞞我到什麼時候？」

我沒問母親是怎樣知道的，但請求她不要告訴父親，能瞞多久瞞多久。剛走出家門，我就猜到父親其實也知道，只是沒點破而已。

國慶之後，牛亮程打麻將出千，讓人家打斷了腿。

牛亮德說牛亮程住院要花很多錢，問我借點。我說：「今晚我們去幹票大的吧，最近我也窮瘋了。」

「幹票什麼大的？」

「搶劫銀行。」

「這玩笑一點也不好笑。」

令我意外的是，阿杜主動借了幾千元給他。

牛亮程住院的這一個月，阿杜睡了他的床，替他交房租、水電，當然，伙食也是吃多少算多少的。在算帳方面，牛亮德非常精準，不會多收一分，也絕不少收一分。

有張屬於自己的床，阿杜十分愉快，買了啤酒和燒雞請客。第二天又買回來一箱啤酒，每天晚飯後一邊看電視一邊喝。

我和牛亮錚一起去醫院看過他二哥幾次。開始那次帶啤酒，被護士發現批評了。（二四）

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