趙梅英／圖

士寂認真地管理家用物品，自己的事做完了，看哪一個傭人忙不過來，就去幫忙，幫打掃、通陽溝，在廚房幫洗碗、收拾，什麼都做，而且對申蘭擺出一副仰望佩服的樣子。

一個月以後，見到一位年輕的男客熟門熟路往內院去，士寂問身旁的傭人他是誰，答說是主人的堂弟申春。士寂心中喊：殺夫仇人啊！她跟過去，窺見申蘭、申春二人拿著大刀，正在庭院練武。

申蘭常常離家做生意，進貨、出貨頻繁，是真的在做生意，後進有八間庫房。一年半以後，士寂贏得申蘭完全的信任，他令士寂管理生意的帳目。申蘭到懷寧縣城做生意，還把庫房鑰匙交給妻子和士寂共同管理。

士寂知道申蘭會在縣城過夜，跟申蘭妻說要去點貨，拿了鑰匙。在一間庫房裡，她找到父親和丈夫的絲緞袍服，都是為她辦喜事時做的新衣。她抱住兩件袍服啜泣，不敢哭出聲。

那間庫房大部分應該都是父親船上掠奪來的貨品，父親最後一封信詳細記載在建康辦了什麼貨，包括絲綢和織錦，也在一錦盒裡，找到父親買給她們兩姊妹的白玉鐲。

她沉住氣，等待一舉同時逮住兩人的機會。又過了半年，一天申春帶著五個男子來找申蘭，七個人關門在房裡一陣子，然後各背了個大包袱出門，她想裡面應該是兵器。

申蘭說三天後回來。第三天上午，七個人押著一馬車的貨回來，申蘭沒有叫士寂來點貨，他們直接把車上的物品卸到庫房裡。申蘭又令廚房給七人準備午餐酒菜。

她等到七個人醉到大聲叫嚷，就去跟申蘭妻說，要去縣城添購燈芯、燈油貨品。她快步到懷寧縣衙門擊鼓申冤，縣令本來正煩惱兩樁商船劫案，聽她說話條理清晰、細節詳實，就下令縣尉帶著十幾個捕快，跟著她到申蘭的莊園。申蘭七人爛醉在地上沉睡，人贓俱獲，官府查封申蘭家所有財物和貨物。

景小娥住進懷寧城的客棧，修書給在洪州家裡的妹妹景小姮，告知仇人申蘭、申春已經關在監牢，要自家商號的掌櫃把父親景鼎最後一次行船的八封書信，帶來懷寧縣衙門呈堂，因為信上清清楚楚記載景鼎所進的貨物。

小娥也買了衣裙服飾，恢復女裝。此時距她離家尋覓解隱語者，已經六年了。官府判申蘭、申春七匪斬首，屬於景鼎的貨物全部發還給景小娥。

景小娥回到家鄉洪州的時候，孝女復仇的故事轟動鄉里。那年她二十三歲，當地兩個大家族都來提親，希望能娶到這樣一位德行和才幹兼備的女子，好整治繁重複雜的家族內部事務。

小娥一口回絕說，她早已經決定報完父恩、父仇，塵世之事辦完就出家。她立刻把長髮剪短，穿褐色袍在家中佛堂誦經、打坐。自幼父親不只疼愛她，還像對待獨生子一樣培養她、託付她，父女情深，相知、相重、相疼惜。

其實在父親託夢、她哭醒的那一刻，小娥已經看破，繁華盡幻滅。她從小跟洪州天宮寺的洞微尼師學佛，回洪州兩個月就隨洞微出家，法號妙寂。

李公佐在元和十三年，西元818年，去長安經過泗州，即今洪澤湖以西的安徽泗縣，他到普光王寺訪方外好友。那天寺裡的戒壇正舉行受戒禮，有傳戒和尚、傳戒和尚尼、教授師、沙彌戒子、沙彌尼戒子，觀禮者，到處是人。

李公佐穿過人群時，有人喚他：「李大人六年前是不是在江南西道任判官？」

他不明所以地望著這位眉目清秀的沙彌尼，她又說：「您記得幫我破解了『車中猴，門東草』？」

李公佐說：「啊，是你！抓到申蘭、申春了嗎？」

妙寂合十行禮說：「申蘭、申春已伏法。貧尼將誦經迴向，報答恩公」。

（參考李公佐〈謝小娥傳〉，釋震華《續比丘尼傳》卷一）（下）