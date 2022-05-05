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殺死星河（五）

桑文鶴

曹正星說：「小皮哥哥，自行車我們騎完了。」

小男孩說：「那好，你就放到樓道門口就行了。我過會出來拿。」說完又縮回頭去。

黃婉琳說：「謝謝小皮哥哥。」

李靜容說：「行了，把自行車放好。咱們去找小河。」

黃婉琳說：「阿姨，那我先回去了。」李靜容點點頭。她笑著跟曹正星擺了擺手，然後走了。

李靜容跟著曹正星，去了他說的那片四號樓跟前的空地。一個人也沒有。

李靜容問曹正星：「你弟呢？」

曹正星撓著後腦勺說：「剛才還在這呢。」

就這一句話，炸開了李靜容接下來十二年的悲劇的序幕。她大聲地叫曹正河的名字，瘋了一樣地在院子裡跑。曹正星這個時候知道害怕了，他也哭著大喊曹正河的名字。母子倆哭喊的聲音引得不少家屬院裡的住戶，紛紛從窗戶裡探出頭來。

有幾個熱心的人過來，問李靜容出了什麼事。李靜容說孩子不見了。男孩，四歲，大眼睛、雙眼皮、圓臉、小平頭，上身穿著米黃色的小背心，下身是條藍色的短褲。她拜託大家幫她一起找，她自己帶著曹正星去馬路對面的市場裡叫曹慶忠。後來黃婉琳的舅舅也帶著黃婉琳過來一起找。

市場裡的不少商戶也都出人，大家一起把家屬院和市場裡裡外外找了個遍。一夥人沿著路一直找，找到了晚上八點半，還是沒有曹正河的半點影子。曹慶忠拉著眼睛已經哭腫的李靜容，一起去派出所報了案。

3

曹正星在經邶路髮廊街的後街找了很久，終於在一間二樓沒有掛牌的小網吧裡，找到了曹正河。他也許是打了一晚上的遊戲，曹正星找到他的時候，他正縮在髒兮兮的椅子裡睡覺。（五）

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