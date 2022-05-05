我拿了她家最大的湯碗回來我們這邊，盛了滿滿一碗過去，夠她吃幾天了。

在廚房忙完後，我重新回到房間。她的頭髮散開在枕頭上，一道陽光透過未拉嚴的窗簾，照在她的身上，讓她看起來像在局部發光。她的臉因為體溫高而變得緋紅。她這個慵懶的樣子看上去比平時更加嬌柔、更加漂亮，我忍不住在她額頭吻了一下。

她睜開眼睛輕聲說：「如果我死了，麻煩你通知醫院把我搬走，別讓蟲子吃了我……我媽媽──不知又跑哪裡去了，可能指望不上她。」

我一點也不擔心她會死，微笑著對她說：「小孩子發燒是長身體，死不了的、等明天退了燒，你會發現自己的褲子又變短一大截呢。」

這是小時候，母親常對我說的話。我發燒的時候，母親煮白粥給我清腸胃。

她無聲地笑了起來。這是個能把天下間所有男人殺死的笑容，我有種被震撼到了的感覺。如果她父親還在，她該是多麼得天獨厚的一個女孩子！

「你媽媽又出去玩了嗎？」

「差不多一星期沒回來了，電話也打不通。」

「她倒是一點也不擔心你。」我說。

「她不擔心我，也不擔心她自己。」

我不想批評她的媽媽，尤其是在她生病的時候，勸她先睡會，一會粥好了，喊她起來吃。她說睡不著，也不想再睡了。

「我爸爸都不在這麼多年了，她還是這樣破罐子破摔。不知她啥時候才會醒過來。東哥，我好傷心的……」她一句話還沒說完，，就已經淚水紛飛。

廚房飄來稻穀特有的香味，令她破涕為笑：「聞到這味道，我有一種幸福的感覺。無論如何，身邊有個人照顧自己，就是幸福的感覺。」（二三）