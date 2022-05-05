晚飯，她有時自己叫外賣，有時也會夜深時跑到廚房找些剩飯剩菜，反正不要和父母碰面就好。

去年暑假，她幫鄰居照顧兩個年幼的孩子，賺了點小錢。那以後爸爸帶她去銀行，開了個帳戶，加上爺爺、奶奶給的壓歲錢，大概有八百塊錢左右的積蓄，叫個外賣不是什麼問題。

艾可在學校裡朋友很多，需要出門的時候，經常一個電話，朋友就來了，接送的事情也不是問題。

爸爸陳濤曾試圖想從中周旋一下，但母女倆心高氣傲，都認為自己做得沒有錯，誰都不肯低頭。

他在中間左右為難，但也無計可施，只好默默做些後勤工作。

他不聲不響給女兒買好手機 ，趁她上學時，放到她房間裡。也不聲不響把她房門上的鎖換回來，還經常打一兩百美元到女兒帳戶上。

艾可對他的態度稍微好一點，爸爸問她問題，她能簡短地回應幾個字，但也就僅此而已。在心裡，她仍然覺得爸爸、媽媽是一夥的，共同和她作對。

有一兩周時間，胡娟心裡也稍微有些鬆動，畢竟自己得罪女兒在先。

有一次她在車庫前，碰到剛下了校車的艾可，遲疑著想上去搭個話。誰知艾可一轉身，哧溜一下從前門進了屋，就像沒看見她一樣。

胡娟火一下子又上來了：臭丫頭，你有什麼了不起啊！不說就不說，誰稀罕！

她打電話跟閨蜜葉蘭吐苦水。葉蘭埋怨她這次做得也太狠了一點。

「好消息是，等他們讀了大學，遠遠離開家，他們就會開始知道父母的好的。」

她閨女米雪兒自從上了大學後，和父母感情上一下子親近起來。（一一）