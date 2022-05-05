趙梅英／圖

小娥說，工作不分粗細尊卑，她能在望江閣等候解隱語者來，就是最安心的工作；而且自己早有出家之意，只是父恩父仇未報，報完再說。

兩年多以後，元和八年，穿短衫、長褲工作服的景小娥在望江閣掃完地，坐著休息，看見瓦官寺的齊物法師，帶著位個子高䠷的士人拾階上樓。士人圓領長袍，瀟灑自如，神采俊逸，小娥的心一顫。果然這位就是才華高絕的李公佐，他寫的〈南柯太守記〉流傳後世，他剛由江南西道的從事官離職，到處遊覽。

小娥趨前拜見齊物法師，眼睛卻望士人。

齊物對李公佐說：「這位是景行者，身負父仇冤案。我們解不開隱語，也許你能幫忙。」

小娥取出寫了隱語的紙，恭敬地雙手遞上。李公佐看了看，用手指在空中畫畫，接著說：「有了，殺令尊的人叫申蘭、殺令婿的人叫申春。生肖會對應一個地支，猴的對應是申，『猴』指姓申，『車中』指去掉車的兩個輪子，也是申字。『門東草』，把東字放在門字裡面，上加草字頭，就是蘭字。『禾中走』，穿過田走，也是申字。『一日夫』，把三個字合起來，就是春字。」

小娥出聲大哭，向李公佐跪謝，並請問了他的姓名。她回到寮房，盤坐思考，現在報父親和夫婿之仇出現一絲曙光，如何去尋覓申蘭和申春？她在妙果尼庵做了兩年粗活，跟尼庵和瓦官寺的傭工都混得很熟，她知道可以跟雇主打短期契約，甚至可以試工期一完就走，所以換工容易。還有如果傭工得到主人的信任，很快有登堂入室的機會，而且傭工們的消息特別靈通。

她個子高瘦，胸部、臀部都不凸顯，聲線又低沉，扮男人很像。女扮男裝的景小娥單槍匹馬，兩年以後終於找到仇人，而且報了仇，你說她怎樣辦到的？

因為唐代大才子李公佐替景小娥猜出隱語，她終於知道殺父仇人的名字叫申蘭、殺夫仇人叫申春。唐憲宗元和八年，西元813年，小娥女扮男裝開始尋覓申蘭、申春，人海茫茫卻難不倒她。

她分析兩年多前父親託的夢，說在湖上被謀害。根據父親最後一封家書，他們家的商船回程會到三處港口裝貨，或卸貨：巢湖的襄安，即今巢湖市；菜子湖的桐城；鄱陽湖彭澤縣的湖口。小娥推測這類殺人越貨的賊幫，不會落腳城市，會住在偏遠村落。所以她鎖定自己幫傭的目標，是住在湖周圍鄉村的大戶人家。

她先到巢湖周圍的大戶人家應徵傭人，試用期一個月期滿，查不出線索，就離職去第二家應徵。一年下來，巢湖周圍都查不到線索，就啟程西向去今安徽的菜子湖。小娥到達長江邊的懷寧縣城，即今安慶市，到城外的大戶人家應徵傭人。

她問那家的婢女附近有沒有姓申的人家，因為自己有位堂姑媽嫁去那家。婢女說，有啊，羅嶺鎮北邊、菜子湖西就有個申家村，小娥一聽幾乎跳起來。

第二天一早，小娥就徒步去申家村，看見一家的竹門上貼了張告示「招傭」。她敲門，僕人開門帶她進一簡陋的房間後，說去請主人。小娥請問主人姓名，答說「申蘭」。果然有這個申蘭！

她知道上天在幫她忙，告訴自己要沉住氣，要擺出恭順的樣子。一個高大、年齡三十出頭的男子進門來，雙眼流露悍氣。小娥望了他一眼，壓下心中的憤恨，順從地低下頭。她自稱姓謝名士寂，洪州人，識幾個字，以前跟過帳房，所以會一點記帳。申蘭帶她進另外一道門，原來內院很大，房子一進一進的。

申蘭看士寂第一眼就覺得滿意，這個年輕人長得眉目清爽，樣子聰明恭謹，他剛好一直在找個記帳的，就讓他先管理家務用品的進出和維修，掃帚、碗盤、燈油、木柴之類，這樣有時間考察他的忠誠。（中）