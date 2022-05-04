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世說新聞╱華人簽生死狀援烏 奔襲萬里送軍火

殺死星河（四）

桑文鶴

過了馬路，她進了菸草局家屬院的大門。這個院子是菸草局的舊址，菸草局在前年就搬去了南邊新建的行政中心，家屬樓也選址新建。這個院子裡的是八十年代就蓋起來的老房子。很多住戶早在前年就搬去了南邊的新區，這裡的房子有不少都租給了外來務工人員。

李靜容順著家屬院的水泥路，一直往裡走。她喊著：「曹正星！」叫了幾次，路的盡頭拐角處，似有自行車的鈴聲和孩子們的嘻笑聲。她心裡鬆了一口氣。快步走過去，卻看見小自行車上騎著一個穿花裙的小女孩，曹正星正跟在她的後面，笑嘻嘻地幫她扶著自行車的後座。

「曹正星！」李靜容叫他。看他的臉紅彤彤、髒兮兮的，看樣子是玩瘋了。往他身後一望，卻少了一個小人。

「你弟弟呢？」

「哦，他在四號樓後面的空地上等我們。他跑得慢，跟不上我們。」

李靜容過去，攬住曹正星，把他額頭前汗津津的亂髮全都擼到了一邊。

「餓不餓啊？」她問，「走，叫上你弟，咱們該回去吃飯了。」

說話間，自行車上的小女孩也跳了下來，她說：「曹正星，我也該回去了。咱們把自行車還回去吧。「

曹正星說好。李靜容這個時候才認出來，剛才騎自行車的小女孩是同一個市場的范家的外甥女。

「你叫，琳琳？」李靜容對她笑笑。

「她叫黃婉琳。」曹正星搶白地說：「她來她舅舅家過暑假。」

「不是過暑假，我過兩天就走了。」

小女孩推著車子往前走，曹正星走在她旁邊。李靜容以為他們是一起去四號樓找曹正河，也就跟著他們一起走。誰知道走到一棟家屬樓的外面，曹正星踮起腳尖，敲了敲一樓一戶人家的玻璃窗，一個看起來十二、三歲的小男孩探出頭來。（四）

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