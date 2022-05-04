房間拉著窗簾，沒有開燈，頓時昏昏暗暗的像鬧鬼。她斜靠在門上，像根快要融化的冰棒。我過去把她摟入懷中。她的身體軟軟的，在我耳邊說：「她帶朋友回來，把我趕回房間……其實我知道那是誰。」

「誰？」

「我不想告訴你。」

「是我認識的嗎？」

「我不告訴你。」

她的眼淚把我肩頭打濕了一大片。我幫她抹眼淚，一邊抹，一邊往外湧，停都停不下來。可能是從電影 裡借來的靈感吧，我用吻來分散她的注意力。沒想到我和她的初吻，發生在這麼荒唐的時刻。

鹹鹹的，眼淚的味道。還有醬油的味道。

吃過小白兔美味的醬油炒飯後，我在我們這邊開始了味覺受苦之旅。一連三天，牛亮德弄的晚餐都是清水掛麵，外加一瓶老乾媽，青菜都不炒一碟。

牛亮德的女朋友回鄉下相親嫁人，新郎不是他。牛亮德先生心情低落，沒心思弄飯。夜裡，我拉牛亮德去士多店喝啤酒，嘗試開解他。可還未等我開口，他自己倒是先說開了。他說其實不能怪他女朋友，要怪就怪他自己，人家跟了他好幾年，他一直拖著不肯結婚，還口口聲聲說自己是不婚主義者。

6

一天下午，我正在寫廣告公司的文案時，小白兔打電話來，說她快死了。她發燒，上午自己去了醫院，吃了醫生開的藥後，本來已經退燒。中午睡一覺，卻燒得更厲害。

我坐在床沿握著她的手，柔弱無骨的手，手心裡全是汗。她肚子傳來「咕嚕咕嚕」幾聲響，我差點沒笑出來。她說從昨天到現在，都沒吃過東西。我想要去給她煮白粥，沒想到她家斷米了，一顆也不剩。（二二）