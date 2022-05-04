她想做一隻自由自在的鳥兒，完全按照自己的喜好，掌握著自己的方向，在湛藍的天空中自由翱翔。

她的身體因為情緒的激動仍在微微顫抖，臉色卻已由通紅變得慘白。她使出渾身力氣，把手機 狠狠摔到地上。一大塊手機屏幕慢慢斷裂開來，無數裂縫向外延伸，遠遠望去，竟然像一朵盛開的菊花。

她抬起頭來盯著胡娟，一字一句大聲吼道：「手機還給你，你們休想控制我的生活！我恨你們！」

胡娟也矇了，自己的話還沒說完，就讓艾可有這麼大的情緒反應。她本來抱著幾分希望，指望女兒會理解她做的。她這個年齡做事那麼不成熟，大人幫著她變得自律一點，這有什麼錯嗎？

沒想到，這個死丫頭完全不領情，把手機摔了不說，還說那麼傷人的話。

她鐵青著臉，怒火在胸腔內升騰著，越燒越旺。

「艾可！你這孩子怎麼這麼不懂事！好，從今後，你自己自生自滅，我再也不管了！記住，你大學的學費我是一分都不會付的！」

艾可的心裡突然升騰起一股嶄新而強烈的力量。在遭遇不信任，甚至屈辱之後，她感到自己身上貪玩的習性，正在奇蹟般一點點消失。

她從來沒那麼急切地想向世界證明──我是可以的！沒有你的控制，我會做得更好！

「沒問題！把你的錢收好，我一分也不會要的！」

艾可甩出一句話，「咚咚咚」往樓上跑。她帶著激憤的心情說出的這句話，是後來的一年中，對媽媽說得最長的一句話。

7

從那天起，艾可在家裡就不再跟父母講話，和父母進入了冷戰狀態。

艾可本來也是早出晚歸，早飯和午飯都在學校解決。（一○）