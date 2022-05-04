我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

世說新聞╱華人簽生死狀援烏 奔襲萬里送軍火

錯位的愛（一○）

夏嫣然

她想做一隻自由自在的鳥兒，完全按照自己的喜好，掌握著自己的方向，在湛藍的天空中自由翱翔。

她的身體因為情緒的激動仍在微微顫抖，臉色卻已由通紅變得慘白。她使出渾身力氣，把手機狠狠摔到地上。一大塊手機屏幕慢慢斷裂開來，無數裂縫向外延伸，遠遠望去，竟然像一朵盛開的菊花。

她抬起頭來盯著胡娟，一字一句大聲吼道：「手機還給你，你們休想控制我的生活！我恨你們！」

胡娟也矇了，自己的話還沒說完，就讓艾可有這麼大的情緒反應。她本來抱著幾分希望，指望女兒會理解她做的。她這個年齡做事那麼不成熟，大人幫著她變得自律一點，這有什麼錯嗎？

沒想到，這個死丫頭完全不領情，把手機摔了不說，還說那麼傷人的話。

她鐵青著臉，怒火在胸腔內升騰著，越燒越旺。

「艾可！你這孩子怎麼這麼不懂事！好，從今後，你自己自生自滅，我再也不管了！記住，你大學的學費我是一分都不會付的！」

艾可的心裡突然升騰起一股嶄新而強烈的力量。在遭遇不信任，甚至屈辱之後，她感到自己身上貪玩的習性，正在奇蹟般一點點消失。

她從來沒那麼急切地想向世界證明──我是可以的！沒有你的控制，我會做得更好！

「沒問題！把你的錢收好，我一分也不會要的！」

艾可甩出一句話，「咚咚咚」往樓上跑。她帶著激憤的心情說出的這句話，是後來的一年中，對媽媽說得最長的一句話。

7

從那天起，艾可在家裡就不再跟父母講話，和父母進入了冷戰狀態。

艾可本來也是早出晚歸，早飯和午飯都在學校解決。（一○）

手機

上一則

字節跳動CFO高准挑大梁 啟動資本市場新進程

下一則

美國式退貨

延伸閱讀

移民專頁／ 若為永久綠卡 主申請人棄卡不影響家屬綠卡

移民專頁／ 若為永久綠卡 主申請人棄卡不影響家屬綠卡
封城「網速不快 恐沒飯吃」 上海爹爭鴿食 美華人心酸

封城「網速不快 恐沒飯吃」 上海爹爭鴿食 美華人心酸
首位非裔女性大法官 傑克森在對立之中找妥協

首位非裔女性大法官 傑克森在對立之中找妥協
趙本山女兒直播哭訴失戀 1年花幾千萬養男友

趙本山女兒直播哭訴失戀 1年花幾千萬養男友

熱門新聞

​即時通訊軟體Kakao創辦人金範洙今年首度登上富比世南韓富豪榜榜首。取材自Kakao官網

窮人變首富 Kakao創辦人首登富比世富豪榜南韓榜首

2022-05-01 23:33
乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以1.5億港幣由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄。圖：蘇富比提供

故宮名畫留魅影 「蓋章狂魔」乾隆之印10分鐘破1900萬

2022-04-29 21:45

外來和尚會念經？

2022-04-27 02:02

舊的未去，新的又來

2022-05-01 02:01
82歲林楊靜莖拿出客製化個人照的年曆作品，分享在社大上課的成果。(記者林佩均／攝影)

82歲林楊靜莖不老祕訣：每天過得充實、持續與人互動

2022-05-02 07:00

當我老了

2022-05-02 02:00

超人氣

更多 >
林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷

林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷
台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
「地表最帥和尚」出獄後近照曝光 破萬人搶看新影片

「地表最帥和尚」出獄後近照曝光 破萬人搶看新影片
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬