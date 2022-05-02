我不想再糾纏這個問題，就問她家裡怎麼會有這麼多冷飯。她說昨天中午和晚上，都煮了媽媽的飯，但她沒有回來吃。見我皺眉不理解的樣子，她補充說她媽媽不吃冷飯、剩菜，當天的都不行，必須要現煮。

我開玩笑說：「聽起來你家裡好像你是媽媽，你媽媽是你女兒。」

「我媽也這樣講。」

我像個長舌男似地又說：「我是覺得你媽媽對於你來說，沒什麼作用了。」

「以前有用，現在她只知道玩，是沒啥子用處啦，以後能有點作用也說不定。」

開水燙熟青菜，弄個醬汁，就是完美的一餐。醬汁：蒜頭爆炒至金黃，油進熱鍋，加老乾媽炸炸，最後倒半碗醬油進去……煮著，香味已經叫人垂涎欲滴。

「你媽媽去哪了？」我問。

「我媽媽做的菜很好吃，不過她現在很懶，什麼也不做。」

「我說，你媽媽去哪兒了？」

她看著我，帶著委屈小聲說：「可能去哪玩了吧。她時不時地幾天不見蹤影，電話也打不通。我挺擔心她的，但也沒有辦法，她是這麼大的人了。」

「也沒什麼，這種事時間久了也就習慣了。」我自作聰明地接了一句。

「東哥你錯了，」她說，「這種事情你永遠也沒法習慣。她不在家的時候，我睡覺總做噩夢、做事丟三拉四，經常想著她是不是跟男人跑了，不要我了……」

「不用怕，你都這麼大了。」

「媽媽像我這麼大的時候，我都好幾歲了……不說這些了，你去洗碗吧，我彈琴給你聽。」

「你去洗碗，我彈琴給你聽。」我去彈〈歡樂頌〉。這是我唯一還能記得完整的曲子。上了初中以後，作業多到做不完，在父母的一再堅持下，我放棄了學琴。（二○）