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上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

路的盡頭（五）

梁瑢

有一天，幾個女孩本來是去餵馬，難得三月有如此晴朗的日子，藍天白雲，女孩們一時興起騎馬進山。路上有冰，還半融不融的樣子，凱西就這樣摔下來。幸好年輕，凱西很快出院，只是需要定期復健。度假村當然不願意當成工傷，因為本來就是年輕人貪玩闖的禍而已。不能再幹體力活的凱西在客服部幫忙，這才跟黎麗熟起來。

不接電話的時候，凱西在一本印著印度佛教圖案的圖畫書上填色玩。她的瘋狂用色讓黎麗驚艷，在極不和諧中，又有一種藝術感。看得出她很不快樂，像關在籠子裡的鳥，她喜歡的是戶外與動物、自由與空氣，不是被拘禁在電話機前。

她對客人常常不耐煩，覺得他們蠢。因為跟客人吵架被投訴幾次後，度假村給她下了一周的最後通牒。

「回到媽媽那裡，休息一下再出發，你還這麼年輕。」

「謝謝你，黎麗，你總是那麼善解人意，對又我這麼好。」

兩人擁抱了好一陣才分開，凱西顯得心事重重。

第二天，傑德開始賤賣他的電視與冰箱，還有聖誕抽獎得到的旅館住宿券。

第三天，傑德載著凱西，開著他的舊皮卡，離開度假村私奔了。

度假村的同事為此跌破眼鏡，沒人知道他們何時好上的。有些人還為此嗟嘆很多天，為傑德不值。因為他做得很好，升經理是遲早的事，就這麼一下子放棄了；也有的為這英雄救美所感動，希望他們地久天長。（五）

旅館 印度

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