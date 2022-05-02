我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

錯位的愛（八）

夏嫣然

6

艾可這天從學校回到家，沒有像往常那樣直接上樓回自己房間。她把書包一扔，一下子就癱倒在客廳的沙發上。今天美國歷史課剛做完一個很大的project交了上去，和同伴前後忙了好幾個小時，累得不行。

在沙發上瞇了一小會兒後，她決定玩會兒遊戲，犒勞一下自己，就在客廳裡四處亂翻找Nintendo switch──今天竟然不在那兒。平時它一直就在電視下的櫃子上面的。

見鬼了。艾可悻悻然聳聳肩，背著書包往樓上走去。在自己的房門外，她站住了腳，一下子愣住了，死死盯著門上的那把鎖。

以前的舊鎖已不知去向，取而代之的，是一把嶄新的銀白色的鎖，太陽餘暉下發著冷冷的銀光。這把鎖即使在裡面反鎖，外面用鑰匙也是可以打開的。

艾可覺得自己的血都往腦門上湧。她扔下書包，往樓下奔去。剛才從校車下來時，她看見媽媽的車停在車庫門口，知道媽媽今天在家上班

她大步邁過餐廳，往書房的方向狂奔，那是媽媽在家辦公的地方。

當她經過餐廳桌子的時候，桌上有一張長長的紙，吸引了她的視線。她走到近前，仔細一看，竟然是她手機這個月的通話記錄！紙上詳細列著每一天裡她講話的每個人的號碼、通話時長，等等。

她手裡正好攥著手機，下意識地看了一下自己的通話記錄。紙上沒有最近幾個小時的歷史，應該是今上午就打印出來了。

艾可感覺自己像是衣服被剝光了，暴露在人群一般，憤怒和恥辱讓她臉色漲紅，身體也有些微微發抖。

她猛地推開書房的門，因為情緒過於激動，一時竟然說不出話來。（八）

手機 在家上班

上一則

窮人變首富 Kakao創辦人首登富比世富豪榜南韓榜首

下一則

看報紙

延伸閱讀

可愛的貓咪

可愛的貓咪
看不順眼舊家具？IKEA美國37家分店 願意付錢買回去

看不順眼舊家具？IKEA美國37家分店 願意付錢買回去
趙雅芝與兒互動秀日常 豪宅內裝意外曝光

趙雅芝與兒互動秀日常 豪宅內裝意外曝光
7個月內2度煮飯睡著釀火災 新州男子被捕

7個月內2度煮飯睡著釀火災 新州男子被捕

熱門新聞

黛安∕圖

媽，我已經長大（下）

2022-04-24 02:02
2016年台北國際書展的「張愛玲特展：愛玲進行式」。（本報系資料照片）

愛與傷害的全記錄

2022-04-25 02:02
龍千玉歷經父喪、女兒猝逝，在傷痛中學習轉念。(記者李政龍／攝影)

面臨父親、女兒接連去世 龍千玉轉念放下迎晴天

2022-04-26 07:00
乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以1.5億港幣由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄。圖：蘇富比提供

故宮名畫留魅影 「蓋章狂魔」乾隆之印10分鐘破1900萬

2022-04-29 21:45
作家張曼娟以「成為自己，成為大人」為題進行分享，她說，所謂做自己，就是不再為別人的期待而偽裝。（金門縣文化局提供/中央社）

父知覺失調後 母失智 作家張曼娟分享心路歷程

2022-04-24 15:54

外來和尚會念經？

2022-04-27 02:02

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當