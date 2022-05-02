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艾可這天從學校回到家，沒有像往常那樣直接上樓回自己房間。她把書包一扔，一下子就癱倒在客廳的沙發上。今天美國歷史課剛做完一個很大的project交了上去，和同伴前後忙了好幾個小時，累得不行。

在沙發上瞇了一小會兒後，她決定玩會兒遊戲，犒勞一下自己，就在客廳裡四處亂翻找Nintendo switch──今天竟然不在那兒。平時它一直就在電視下的櫃子上面的。

見鬼了。艾可悻悻然聳聳肩，背著書包往樓上走去。在自己的房門外，她站住了腳，一下子愣住了，死死盯著門上的那把鎖。

以前的舊鎖已不知去向，取而代之的，是一把嶄新的銀白色的鎖，太陽餘暉下發著冷冷的銀光。這把鎖即使在裡面反鎖，外面用鑰匙也是可以打開的。

艾可覺得自己的血都往腦門上湧。她扔下書包，往樓下奔去。剛才從校車下來時，她看見媽媽的車停在車庫門口，知道媽媽今天在家上班 。

她大步邁過餐廳，往書房的方向狂奔，那是媽媽在家辦公的地方。

當她經過餐廳桌子的時候，桌上有一張長長的紙，吸引了她的視線。她走到近前，仔細一看，竟然是她手機 這個月的通話記錄！紙上詳細列著每一天裡她講話的每個人的號碼、通話時長，等等。

她手裡正好攥著手機，下意識地看了一下自己的通話記錄。紙上沒有最近幾個小時的歷史，應該是今上午就打印出來了。

艾可感覺自己像是衣服被剝光了，暴露在人群一般，憤怒和恥辱讓她臉色漲紅，身體也有些微微發抖。

她猛地推開書房的門，因為情緒過於激動，一時竟然說不出話來。（八）