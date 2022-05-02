薛慧瑩／圖

「現在是忙私事的時候嗎？」他衝著曹正星吼。他嘴裡的菸味太大，曹正星忍不住皺了皺眉頭。

曹正星說：「王隊，是我弟弟……」

王明廣一愣，語氣軟了不少，問：「他怎麼了？」

「具體情況我不知道，說是讓我去七稻街派出所一趟。」

王明廣說：「那你去吧，快去快回。有什麼需要幫忙的跟我說一聲，我認識那的副所長。」

曹正星趕過去的時候，筆錄還沒做完。曹正星說：「你好，我是刑偵大隊的。裡面那個是我弟弟。」

接待他的小警察 看了他遞過去的證件，又上下打量了他一番，然後說：「你這弟弟下手可夠狠的啊。我們再晚去一會，怕是要出人命了。」

曹正星跟人家點頭哈腰地道歉，說：「是我們當家長的不對，這次一定好好教育 他。」

小警察說：「你跟我說也沒用啊，得看人家被害人的態度。我看這不是光賠錢道歉就能了結的事。

小警察沒說錯。被害人在醫院裡躺了半個月，後來要告曹正河故意傷害。他說自己與曹正河無冤無仇，甚至以前都沒有見過。那天晚上，他去見了個朋友，從朋友家出來，路過七稻街街口的夜市攤，就坐下來點了燒烤、叫了啤酒。還沒吃幾口，就有人過來坐在他的對面。他一開始還有點不樂意，想著又不是沒有別的空桌子，怎麼非得跟我併桌。可那男的對他笑了一笑，看起來也是挺友善的樣子，他就沒多想，專心地低頭吃東西。沒過幾分鐘，對面的人突然就發了狂，像是被什麼東西附體了一樣，隔著桌子就撲倒了他。

曹正星上上下下活動了半個月，後來這件事才被定性成尋釁滋事，而非故意傷害。曹正河被判了半年，曹家付了醫藥費，又賠了受害人五萬塊錢。

曹正河出獄那天，曹正星沒去接他，是曹慶忠和李靜容去接的。曹正河瘦了整整一大圈，李靜容一見他像張紙片一樣滑著從鐵門裡出來，眼淚就止不住地流。

曹正星覺得因為這件事，曹慶忠有點埋怨自己。法院宣判的那天，曹慶忠說：「你怎麼也不幫著你弟弟，家裡都賠錢了，怎麼還得讓他去裡面待那麼久？那是人待的地方嗎？」

後來曹正星才知道，當時為了湊那五萬塊錢，李靜容把她壓箱底的一個金鐲子給賣了。

●

吃完午飯，曹正星幫李靜容洗了碗，然後他又檢查了一下家裡的天然氣 表和電表。臨走前，他去了一下自己的房間。屋裡暗暗的，他走到窗戶邊，把窗簾拉開到最大。

曹正星幾乎從不回家睡。家裡是兩室一廳，他和曹正河一間臥室。臥室的面積很小，一邊各擺一張單人床後，所剩的空間就只夠一個人勉強地轉個身。

參加工作後，他就搬去了單位的宿舍裡，後來認識了毛心婷，兩個人的關係確定下來以後，他時不時會去毛心婷的公寓過夜。毛心婷在麒城第三醫院工作，她們家在市裡有好幾套房子，除了她父母住的那一套外，其他的都登記在毛心婷的名字下。

最後一次和毛心婷聯繫，還是三天前。毛心婷和他吵了一架，他說了些重話，後來他再想打電話給她，卻發現自己已經被拉黑了。這樣的事毛心婷以前也常做，氣頭上就拉黑他的號碼，氣消了就嘻皮笑臉地投懷送抱。

可這一次鬧的時間有點長。曹正星本想直接去她住的地方找她，或者乾脆買了花去醫院，可這幾天的事情實在太多，一直沒能找到機會。而且他在心底也有暗暗的好奇，看看毛心婷到底能堅持多久不見他。

他在自己的床邊坐下，手指輕觸著洗得發硬的舊床單。每次他回到這裡，就覺得自己又變成了那個八歲的孩子，縮在床上，用被子包住頭，屋外是母親綿長的哭聲和父親的嘆息，辛辣的劣質菸味又從關不嚴的門縫裡滲進來，然後自行車打鈴的聲音又在他的腦子裡炸開……

曹正星猛地站起來，趁自己不能呼吸以前，快步走出了那間屋子。

2

曹家的兩個兄弟是正字輩的，一個是星、一個是河。本來曹正河是曹正海，可算命的說：「海」字太大，鎮不住，反而是會妨了孩子命數。

兩個兒子的名字都是曹慶忠一手包辦的。二兒子曹正河出生的時候，曹慶忠樂開了花。他抱著八斤重的胖兒子，湊到李靜容的跟前說：「媳婦，你真是厲害，你太厲害了！你又給我生了一個兒子！」

虛弱的李靜容露出一個笑容，手從被窩裡伸出來，摸了摸靠在床邊四歲的曹正星的小臉蛋。（二）