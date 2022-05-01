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外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

夢工廠（一九）

李東文

「這就是你的午飯？」

她午餐之簡陋不下於我的，起碼我還有牛奶。冷飯很多，足夠兩個人吃的。她邀我共進午餐，從冰箱裡多拿兩只雞蛋出來，準備蛋炒飯。

「如果你不在這吃，我就不炒飯了。醬油拌飯更方便，醬油泡飯也可以。」她說。

「我還沒吃過醬油拌飯呢，」我說，「醬油泡飯第一次聽……」

「這是我家的祖傳祕方，我媽教我的，不拌給你吃。」

直到如今，我都不明白醬油泡飯是怎樣泡的，又是怎樣古怪的一種味道。

客廳靠牆的地方擺著一台電子鋼琴，我十分驚詫。樂器架上擺著的五線譜，不少地方用螢光筆做了記號，明顯是有練習的。原來這些天聽到的琴聲是小白兔家傳來的。

「你啥時候買的琴？挺高雅的嘛。」

她笑笑說：「前幾天生日，同事送的。」

「男的吧？」

「我們酒吧樂隊的吉他手送的。上次我在他們的琴上彈了幾下，他說我的樂感很不錯，就把他家裡這台舊的當生日禮物送我了。」

「他對你可真好。」

「他經常請我們吃消夜。有人說他是富二代，有人說他老爸是大富豪，他每天除了唱歌、彈琴什麼都不用做，也有用不完的錢。還有人說他其實是夢工廠的老闆……」

「你嫁給他唄。」我很想問問，這個有錢人跟她是什麼關係，但一想到我與她之間除了一百元之外，什麼也不是，就沒勇氣越界多事了。

「如果真能嫁給他，那就很享福了，可他孩子都好幾歲了呀。」

「結婚了還送琴給你，肯定不是什麼正派人！」

「你真是的，」她看著我似笑非笑地說，「這個世界上哪有正派不正派之分的，只有男人和女人。」（一九）

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