正好下班時間也快到了，黎麗打點好自己的一攤事，理也不理斯坦，就氣沖沖找諾爾喝酒去了。

看著面前的酒，黎麗搖搖頭。她知道童年陰影對每個人，包括對自己的負面影響，從斯坦身上也看到了。雖然這些年有意識地修正，但看來還遠遠不夠，還是會由單一事件直接推翻掉整個友好關係。她本來打算明天上班不理斯坦的，現在卻對自己的想法感到羞愧。招來酒保，她也笑著回送斯坦一杯。

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「天哪，凱西真的離婚了，我就說傑德拴不住這匹小野馬！」

旁邊一直在手機 上看臉書 的諾爾一聲驚呼。

傑德長得像年輕時的影星布萊德，難得的是個性好又樂於助人，情感經歷上也如白紙一張，原因來自他家庭的嚴格教養。他父親不是牧師，但在教會裡幫忙，家裡八個兄弟姊妹，這樣的家庭必定不是太富足。

傑德十幾歲開始在修車廠當學徒，輾轉到度假村也才二十出頭，但凡水、木、電、車各種問題，他都有一手。

凱西二十八、九歲，從沒提起父親。她有個愛爾蘭姓氏，是隨她媽媽的，她也確實很能喝酒，且滿身刺青。她在馴狗場工作，駕狗拉雪橇或騎馬都是一把好手。度假村四周的山裡有幾隻熊，平時難得一見，但是有年夏天，一隻熊跑到馴狗場，把狗兒們嚇得狂吠，她果決地將牠擊斃。

消息傳到費爾班克斯，還有中餐館 老闆想出重金買熊掌呢！但阿拉斯加野生動物管理部門第二天就派人將屍體抬走了。（四）