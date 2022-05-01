薛慧瑩／圖

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門剛開一條縫，李靜容的臉就湊了上來，見是曹正星，臉上歡喜的神色立刻減滅了不少。

「是你啊。」李靜容不死心地踮起腳尖，眼睛朝曹正星空蕩蕩的背後掃了一掃，確定了曹正星確實是一個人。「你弟呢？沒跟你一起回來？」

「沒有。」曹正星進屋，把手裡的東西放在桌子上。兩個袋子裡，有他在網上給曹慶忠買的羽絨服，還有託人從美國買的進口保健品。

「這衣服你讓我爸試試，如果不合適了跟我說，一個星期內可以免費退換。還有這個藥，對你關節 疼很有好處，每天隨午飯吃，每次兩粒……」曹正星轉過身去，這才注意到，李靜容壓根沒有在聽自己講話。她手裡握著電話，在翻放在小茶几上的一個塑料皮舊筆記本，上面密密麻麻的，記的都是各種電話號碼。也不知道李靜容在找誰的，窸窸窣窣地翻找了半天，還是放下聽筒，一臉喪氣地坐進了沙發裡。

「媽，毛心婷今天要在單位值班，所以就不能來了。她讓我給你們說一聲。她們醫院最近特別忙。她說，等過一陣子忙完了，要請你和我爸去海南旅遊。」

「嗯。」李靜容沒看他，嘴裡發出一聲。抑或者是李靜容壓根沒出聲，曹正星只是幻想她回應了自己。他沒再說什麼，走進廚房，看到案台上已經放著幾盤做好了的涼菜，還有洗好、切好，準備下鍋的食材。他給自己接了一杯水，然後又走回李靜容的身邊坐下。

「你弟為什麼沒和你一塊回來？你沒去接他啊？」李靜容問。

「我去了，他沒在宿舍，他們舍友說，他昨天晚上就沒回去。我給他打電話了，說了兩句就掛了。聽著聲音，像是在網吧或是遊戲廳，估計又去玩了個通宵。「

李靜容嘆起氣來。曹正星看她的樣子，又趕緊說：「我待會再給他打一個電話，讓他晚上一定回家來吃飯。」

裡屋的門開了，曹慶忠穿著秋衣、秋褲，頭髮亂糟糟地從裡面走出來。他現在給一個搞物流的公司看大門。每天晚上十一點上班，早上七點下班。一回家就睡覺，直到吃午飯的時候才起床。

曹正星叫他：「爸。」不等曹慶忠說什麼，他又說：「小河沒回來，中午飯我陪你和我媽吃吧。」

曹慶忠吸了吸鼻子，去了衛生間，沒有說話。

做好的蒜泥白肉和夫妻肺片被李靜容蓋上保鮮膜，又放回了冰箱裡。原本要炒的四個熱菜也只做了一個，最後端上桌的，就只有兩個涼菜和一個熱菜。涼菜是拍黃瓜和涼拌三絲，熱菜是紅燒茄子，全是素的。曹正河不回來吃飯，全家也開不了葷。曹正星心裡有點不是滋味。

「吃完飯我就得回隊裡。我們最近案子多，晚上就不回來了。」曹正星說。

「怎麼中秋節還不能休息？想吃個團圓飯都這麼難！」李靜容忍不住抱怨。「那你吃完飯，再去一趟小河那裡，他如果在呢，你就直接開車把他接回來，然後再回隊裡，聽見沒有？」

曹正星點點頭。

曹慶忠一直在火急火燎似地吃飯。這是他多年來的老習慣，每次吃飯都像是在打仗一樣。好多不知道他底細的人，看他吃飯的樣子，還以為他當過兵。半碗米飯被他幾筷子就撥拉進嘴裡，最後一口飯還沒嚥下去，他就站起來，說自己吃飽了，要再去瞇一會。

曹正星望著他走進裡屋然後關上門的背影，知道他是還在生自己的氣。二月份的一個夜裡，有人報警說是七稻街夜市那有人打架。警察 趕過去一看，一個男的正把另一個男的按在地上往死裡打。地上倒著的那個人一臉是血，已經沒有力氣反抗了。

警察撲過去，把行凶的那個人制服，帶回了派出所裡。審問的時候問他為什麼打人，他說不為什麼，就是看他不順眼。查他身分證的時候，發現他叫曹正河。留在現場的警察叫了救護車，把傷者送去了醫院。除了頭上的傷以外，肋骨也斷了一根。

圍觀群眾說，當時也沒注意兩個人是怎麼打起來的。兩個人好像認識，坐在一個攤位上吃燒烤，然後一個突然撲向了另一個。等他們反應過來是怎麼回事的時候，那人已經被打得躺在地上起不來了。

曹正星接到消息的時候，還在東茵山出一個命案的現場。打電話給他的是他警校的學弟鄔今銘。上學的時候，鄔今銘和他的關係不錯，也去過家裡。鄔今銘在電話裡說：「星哥，你快來七稻街派出所一趟，小河出事了。」

曹正星跟隊長王明廣說家裡出了點事，得先離開一會的時候，王明廣還有點不高興。（一）