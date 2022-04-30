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金正恩：必要時將先發制人 遏止敵方核威脅

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夢工廠（一八）

李東文

雖然這時我已放棄了專業，轉行做人力資源，但也順應潮流，成為專業技術人員辭職大潮中的一員。

直到如今，我還是無法理解，為何我們的愛情如此脆弱？難道僅僅是因為房子嗎？

分手一個月後，女友約我出去，說有事情要談一談。我自負地以為，她回心轉意了，美滋滋地按約定的時間，去到約定的地點。不僅見到女友，還見到了她的閨蜜。這位閨蜜差不多也可以說是我的朋友了，以前我們幾個常在一起玩，她總開玩笑說，如果我不是她閨蜜的男人，她不把我拿下，她就不是美女。她膀大腰圓，自稱美女頗有點厚顏無恥。閨蜜說我女友懷孕了，讓我拿錢給她做人流。

我目瞪口呆。

可是，這樣的事情，為什麼要交由外人處理？

閨蜜又說：「這是你做為男人該負的責任。」

我拉起女友放在桌上的手不肯鬆開，用自己聽起來都覺得害怕的顫抖著的聲音說：「我們結婚吧。」

閨蜜把滾燙的茶水潑向我。鬆開手的那一刻，我全身冰涼，憤怒得幾乎無法自控，又有無法形容的悲哀和絕望。

5

中午，我喝著牛奶、啃麵包時，聽到敲門聲。小白兔又過來借醬油。

我說：「你還真是個吃醬油小能手，前幾天跟你去超市才買的呢，這麼快就吃完了？」

「掉地上打碎了。」她沒好氣地說。

「上次在大排檔拿的那一瓶也打碎了嗎？」

她未語先笑，「那瓶兌過水，沒放幾天長毛了。」

我拿了醬油，鎖好門過去她家。牛亮德告訴過我，住出租屋，要時刻保持警惕，因為你永遠都無法知道，你的鄰居是江湖大盜，還是國際通緝犯。

她家廚房的氣爐旁擺著一大碗冷飯、一小碟未煮的青菜、一只雞蛋、幾根香蔥。（一八）

雞蛋 通緝 牛奶

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