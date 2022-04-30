帶姊姊回家（全文完）

「這裡好像有人結婚。」這次，我蹲下身，近距離看著他。

男孩詫異地望著我，好像從我的眼神中讀出某種企圖。他乾脆翻了個身，盤腿坐在那石塊上，轉而專心致志地啃起雞腿來。

「你為什麼哭？是誰欺負你了嗎？」我走累了，很想像個大人那樣和他聊幾句。畢竟他是我在這裡碰見的第一個人，也是我遙遠旅途的見證。

他搖了搖頭，快速把眼淚擦掉，在我面前搖晃著那隻大雞腿，狠狠地咬了幾口。男孩告訴我，新娘是他姊姊，迎親的隊伍馬上就要來接她走了。

「這是好事啊！為什麼哭呢？」

男孩愣了愣，再次抽抽噎噎地哭出聲，「姊姊要去很遠的地方……他們不讓我跟著去……爸爸還不准我哭，一哭就要揍我……剛才他就打我了……嗚嗚嗚嗚。」他瘦小的肩膀抖個不停，哭得更凶了。

男孩的身邊沒有別的孩子，他們還在婚宴現場追逐嬉鬧、大吃大喝，他是唯一一個從裡面逃出來的。在這個喜慶的日子，他被父親揍了一頓，他的悲傷顯得如此不合時宜，可我忽然感覺到了什麼。

生命的暗匣子在我面前次第打開，向裡望去，我看到一個男孩哭泣的身影，以及一個即將背井離鄉的姊姊，再往裡望，依然如此；無數的男孩與他的姊姊，在這個世界裡不斷靠近和遠離。

我站在一旁，等男孩停止哭泣。

我要向他打聽那個人的下落。我知道她還在這個村子裡，或許就在歡送新娘的隊伍當中。許多年前，她也是在這樣一個冬天被人接走。天氣很冷，還下著雪。那是一個下雪的冬天。一想到馬上就能從男孩嘴裡獲知一切，我忍不住全身顫抖起來。（全文完）