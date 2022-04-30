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錯位的愛（六）

夏嫣然

胡娟氣急敗壞的怒罵聲中，陳濤從樓下的書房裡探出頭：唉，你們娘倆兒，就不能好好說話嗎？

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接下來的期中考試，艾可的成績並不是太糟糕。雖然A就那麼零星幾個，至少各門課都安全過關。

經過那場鬧劇後，母女倆生著對方的氣，都懶得搭理對方。艾可大多數時間都把自己反鎖在房間裡，誰也不知道她在裡面做什麼。屋裡的燈光也熄得越來越晚。

胡娟的心情自然是沮喪的。她覺得女兒太不懂事，白白浪費大好光陰。很快要申請大學了，這麼不重視成績，以後GPA拿不出手，怎麼可能上得了好大學？

想想自己和老公都是那麼好的學校出來的，將來女兒去了個名不見經傳的學校，以後怎麼和爺爺奶奶、姥姥姥爺交代？太丟人了吧。

光是學習一項也就罷了，胡娟擔心的不僅如此。這一兩年來，艾可很少和父母講自己的事情，胡娟連誰是女兒的好朋友都搞不清楚。

艾可現在如此不求上進，會不會因為她交了一幫同樣不求上進的朋友，天天只想著玩遊戲、談朋友，甚至做那些喝酒、吸大麻的事情？

胡娟猛然想起來有幾個晚上，艾可說是和朋友一起出去吃飯，是開車的朋友送回來的，臉紅撲撲的，非常興奮。想到這裡，胡娟暗暗慶幸沒讓艾可早學開車，否則更加管不住了。

女兒到底在忙些什麼、想些什麼，為什麼她就不肯聽媽媽的話，做最有利於自己前途的事情，而讓大好光陰白白流走，只能日後後悔呢？她為什麼不能早睡早起，先保證自己有健康的身體。健康的身體是一切的本錢啊。

剎那間，胡娟覺得女兒像是在大海中漂浮著的一葉小舟，沒有馬達、沒有風帆，只是在海風和海浪的共同作用下，毫無目的地愈漂愈遠。她無助地站在岸邊，遠遠望著，無計可施，愛莫能助。（六）

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