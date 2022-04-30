王幼嘉／圖

男護士們一湧而入制服病人，將娟的父親送急診室，終於將病況穩定下來。醫院方面還在附屬療養院 ，專門隔出一個單元給這一家三口，並有豐厚的補償金，讓娟的媽媽專心照顧父女倆。

「從此我再也沒見過娟，沒機會在她最需要我的時候陪伴她，沒機會跟她說對不起。」黎麗把玩著空酒杯，幽幽地說。

「到這歲數，如果娟還沒忘的話，那也一定原諒你啦。」諾爾大大咧咧地說，「怎麼今晚一個帥哥都不見？」甩著一頭金色短髮左顧右盼。

4

「黎麗，這杯是斯坦送的。」

順酒保的眼光望過去，在凸字的左邊，也是員工愛待的角落，一個高個男子靦腆地舉舉酒杯。黎麗舉杯致謝，內心五味雜陳。

第一次跟斯坦在前檯值班，黎麗就感覺吃不消。簡而言之，斯坦剛跟戀愛五年的女友分手，五年裡兩人在奧勒岡海邊打工、在黃石公園打工……對愛旅行的斯坦而言堪稱完美。去年底前女友不願意了，想回兩人的老家德州 安頓下來。斯坦這邊還想堅持旅遊夢想，兩人只好分手。

斯坦的父母在他兩歲時離婚，他跟著母親過了很長一段窮困不安定的日子。可能因此造成他的不自信與其他個性缺陷，所以除了前女友，他一無所有──沒有朋友、沒有家人可以談心，以至於抓到黎麗，就像祥林嫂一樣念叨不停。

「你能想像嗎，五年裡我們每分鐘都在一起，洗澡、吃飯、上工都在一起。現在每天早上睜開眼，我就難過到幾乎不想起床……她只要發訊息，就是要我辭工回去，說就她一份工作來養我，也不介意……」

黎麗想，這女孩倒也是個真心的：「那你就回去吧！既然你在這裡也難受，又難捨……」

「你這叫什麼建議，我的旅行夢想怎麼辦？你都沒用心聽我講嘛……」

黎麗被他發怒的臉色嚇了一跳，只好說：

「那就暫時封鎖她的信息，跟她解釋說，等你平靜後，再跟她聯絡……」

「那怎麼行，沒有我她會死的，我是她唯一的，也是最親近的朋友。」

「好吧，那就跟她做普通朋友，讓她別再催你。」

「可是她不聽，每個短信都叫我回去──『今天看到阿拉斯加到德州機票在減價……』『昨天逛IKEA，看到一個餐桌，你肯定會很喜歡……』」

逼到黎麗也無語了，不得不跟他下最後通牒，禁止他再跟自己討論跟前女友的話題。因為他根本聽不進任何建議，還連帶把黎麗的工作情緒也弄壞了。

第二天上班時，沒客人的空檔，他變出一袋巧克力豆，用卡通音說：

「有人要吃豆豆嗎？有人要吃豆豆嗎？」

黎麗被他逗笑了，雖然她不愛零食，也沒有吃他的豆豆。

從側面看著自己的同事，黎麗想，多麼可惜，這麼一個高高的甚至是不難看的男子，多少因為童年的經歷，變成這樣一個神經質、愛討好別人、不像個男子漢的人。

自此，兩人共同值班的日子得以波瀾不驚地一天天過去，甚至可以說，黎麗是斯坦在這裡唯一的朋友，直到今天。

因為電腦系統的問題，這幾天有不少overbooking（重複訂房），經理焦頭爛額，弄了一早上，終於勉強將每個客人安置，連不開放訂房的備用房間都用掉了。但是，有些待兩三天的客人不得已還是需要每天換房間，黎麗就碰上一個。客人當然不開心每天要將行李搬進搬出，黎麗禮貌地向客人致歉，告知原委。

本來事情已告一段落，偏偏斯坦討好的天性蹦出來，說：「黎麗你怎麼就不能看一看明天的房源……」這下安撫好的客人也被挑起了希望，不依不饒起來。

等客人離開，黎麗再也忍不住怒火：

「你懂不懂什麼叫尊重？你犯那麼多錯，我都是客人走了才教你，免得破壞你跟公司的形象。你給錯鑰匙、忘收房費，哪次不是我幫你搞定，還不讓經理知道？何況你懂什麼房源？經理叮囑我們不要再調動，一動就會有人沒房間，公司損失就大了。這不是討好客人的時候，你懂不懂！」（三）