「做人要感恩，你知道嗎？當年要不是你二表舅，你考不到那麼好的大學。」

「電話沒電啦……」我沒教養地掛斷了母親的電話。

該結的婚沒有結，不該辭掉的工作辭掉了，考上了本不該考得上的好學校，讀了毫無興趣的專業，做了完全用不上專業的工作……顛三倒四，反覆無常，我狗血的生活處處都是陰差陽錯。

那時，汽車 裝配廠為了止住專業技術人才不停跳槽的劣勢，決定打破傳統慣例，工廠新建宿舍樓的分配取消已婚這個硬標準，改而用工齡、崗位、學歷、專業技術職稱等指標進行評分，高分者得。當然，錢是要給的，只是比市場價低很多，而且要跟單位簽訂一份年限很長的勞動服務合同。

分配方案是我起草的，老總修改後，我們部門統計分數。按分數，我排在前幾位，無論如何，能分得一套兩居室。我去女朋友家提親，她家同意了，但提出要房子到手才能去登記。

她父親是一位大型國企高層，作風強硬，之前用了許多辦法，企圖拆散我們，這次好不容易藉著房子的契機讓步了。房子很快就分了下來，跟評分沒有關係，跟做著白日夢但沒有去送禮行賄的專業技術人員們，也沒有太大的關係。我當即去找老總，老總說還有幾套備用的，你今天去領結婚證，明天就給你一套。

我轉而去找女友登記，但女友以及她的家人一口咬定要先有房子。於是便同時產生了兩個矛盾：我與單位的、我與女友的。我們那種純靠替大汽車廠組裝半成品的裝配廠，說白了就是一山寨加工廠，有真材實料的專業技術人員早就憋了一肚子氣，房子事件引發了新一輪的辭職大潮。（一七）