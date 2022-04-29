我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

夢工廠（一七）

李東文

「做人要感恩，你知道嗎？當年要不是你二表舅，你考不到那麼好的大學。」

「電話沒電啦……」我沒教養地掛斷了母親的電話。

該結的婚沒有結，不該辭掉的工作辭掉了，考上了本不該考得上的好學校，讀了毫無興趣的專業，做了完全用不上專業的工作……顛三倒四，反覆無常，我狗血的生活處處都是陰差陽錯。

那時，汽車裝配廠為了止住專業技術人才不停跳槽的劣勢，決定打破傳統慣例，工廠新建宿舍樓的分配取消已婚這個硬標準，改而用工齡、崗位、學歷、專業技術職稱等指標進行評分，高分者得。當然，錢是要給的，只是比市場價低很多，而且要跟單位簽訂一份年限很長的勞動服務合同。

分配方案是我起草的，老總修改後，我們部門統計分數。按分數，我排在前幾位，無論如何，能分得一套兩居室。我去女朋友家提親，她家同意了，但提出要房子到手才能去登記。

她父親是一位大型國企高層，作風強硬，之前用了許多辦法，企圖拆散我們，這次好不容易藉著房子的契機讓步了。房子很快就分了下來，跟評分沒有關係，跟做著白日夢但沒有去送禮行賄的專業技術人員們，也沒有太大的關係。我當即去找老總，老總說還有幾套備用的，你今天去領結婚證，明天就給你一套。

我轉而去找女友登記，但女友以及她的家人一口咬定要先有房子。於是便同時產生了兩個矛盾：我與單位的、我與女友的。我們那種純靠替大汽車廠組裝半成品的裝配廠，說白了就是一山寨加工廠，有真材實料的專業技術人員早就憋了一肚子氣，房子事件引發了新一輪的辭職大潮。（一七）

汽車

上一則

「峰源」獲IKEA青睞 時尚沙發驚艷全球

下一則

難忘的經驗

延伸閱讀

事業得意、情場必失意？「2代蜘蛛人」傳與女友分手

事業得意、情場必失意？「2代蜘蛛人」傳與女友分手
他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主

他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主
童星出身 32歲郝劭文跪地捧戒 求婚場地貼滿與女友合照

童星出身 32歲郝劭文跪地捧戒 求婚場地貼滿與女友合照
女友揪出偷拍性愛片主角不只她 餐廳員工涉性侵遭判刑

女友揪出偷拍性愛片主角不只她 餐廳員工涉性侵遭判刑

熱門新聞

黛安∕圖

媽，我已經長大（上）

2022-04-23 02:02
黛安∕圖

媽，我已經長大（下）

2022-04-24 02:02
2016年台北國際書展的「張愛玲特展：愛玲進行式」。（本報系資料照片）

愛與傷害的全記錄

2022-04-25 02:02
龍千玉歷經父喪、女兒猝逝，在傷痛中學習轉念。(記者李政龍／攝影)

面臨父親、女兒接連去世 龍千玉轉念放下迎晴天

2022-04-26 07:00
作家張曼娟以「成為自己，成為大人」為題進行分享，她說，所謂做自己，就是不再為別人的期待而偽裝。（金門縣文化局提供/中央社）

父知覺失調後 母失智 作家張曼娟分享心路歷程

2022-04-24 15:54

外來和尚會念經？

2022-04-27 02:02

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝