但我沒有看見海。村子出現的時候，仍沒有海的影子。我跑過一間廢棄的畜牲房，牆頭上插著幾株枯萎的草莖，一種隱約的怪味道在空氣中瀰散。我想起山羊，這是山羊或牛住過的房子，每個村莊都有這樣低矮、潮濕的房子。我的心臟撲通亂跳，不知親愛的姊姊是否就在這裡。她是最早離家的人，之後，我的父親、母親、哥哥，也相繼去了遠方。

祖母經常說，遲早有一天，我也會走掉的。

現在，我相信祖母的話是真的。我已經離家三天了，我在尋找姊姊，或許馬上就能找到她。我聞到泥土中透出的甜腥氣，這是一種完全陌生的氣息，它讓我相信自己已經來到異鄉。

這個異鄉的村莊正在舉辦一場婚禮，我聞到了飯菜的香味、鞭炮燃放後形成淡淡的硝煙味、爐火的氣味、微嗆的煤煙味兒。這些熟悉的氣味配方中，有一種讓我迷醉的東西，也讓人覺得淒涼。很顯然，這場婚禮極為潦草，它屬於一個遠嫁的女孩，人們吃吃喝喝，心不在焉，等待著迎親隊伍的到來。在禮堂或某個空曠的場地上，聚集著全村男女老少，雞鴨魚肉在各種器皿裡煎炒烹煮，碗筷餐具被一一清潔，在就餐的人群中傳遞，或許還有酒瓶和酒杯掉在泥地上碎裂的聲音。所有人都在自顧自地說話，誰也聽不清對方在說什麼。

遠遠的，我看見一個男孩趴在一塊大石頭上，他的臉朝下，髒手上拿著一隻大雞腿，臉頰上還掛著兩行清淚。他抬起頭，看了看我。

「你怎麼了？」我走過去，拍拍他的肩膀。

「沒什麼。」男孩煩躁地甩開我的手。（一一）