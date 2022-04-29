王幼嘉／圖

「你看你這孩子……」

「放我下來、放我下來……」

他只好將黎麗放下，塞給她兩個藥瓶：

「今天的事誰也不能說，因為我也沒有藥瓶了，快回家去！」

黎麗一氣跑回家，藥瓶在口袋裡發出輕輕碰撞的聲響，她卻並不感到開心。

第二天放學時，梅緊趕幾步追上黎麗：

「怎麼樣？拿到藥瓶了嗎？」

黎麗覺得她的小三角眼，在太陽下閃著狡黠探究的光，像貓眼一樣。她一言不發，加快腳步，再也沒有加入藥瓶搖石子兒的遊戲。

因多人指證，藥劑師被警察 帶走，再沒出現在精神科院內。長大後的黎麗試圖分析梅當時的心理。明知是不好的事情，是否會因為別人的加入，讓她不再感覺那麼孤單、害怕、無援？又或者，自己倒了楣，要是別人也遇到倒楣事，就會心理平衡些？這件事發生後，小小的黎麗對所謂的「友誼」，產生巨大的懷疑。

3

「對不起，親愛的，我沒想到隨口一句，讓你這麼不開心。下一杯算我的。」

黎麗回過神來，發現諾爾已跳下她的吧椅，雙臂環著她的肩頭。

她招手讓酒保送來兩杯Old Fashioned,「這回啤酒解決不了嘍，得來點真格的。」

黎麗忍著沒講出自己深藏多年的祕密，但講了另一個兒時故事。

藥劑師事件發生後，黎麗的爸媽如老鷹般將她看得緊，生怕有什麼閃失，所以放學後她都待在家裡獨自看書。

這天黎麗正津津有味地看小說 ，突然，一陣輕輕的敲擊聲引起她的注意。反覆琢磨後，她發現了來源。這原本是一棟三房的獨立屋，客廳和一臥分給黎麗家，另外兩間臥室分給娟家。兩家之間，也就是客廳通往娟家臥室的門，平時棄置不用，黎麗家這邊是在門框內疊滿了書，權當書櫃。

黎麗像玩積木一樣，小心抽出幾本書，還要留意不讓上面的塌下來，然後在這新造的窗口「篤篤篤」輕敲三聲。一陣細碎聲響後，門應聲而開，「窗口」浮現出一張精緻的小臉。

娟的臉像極了商店裡的洋娃娃，上翹的濃密睫毛，撲閃的大眼，粉白的皮膚像水蜜桃，說她是院裡最漂亮的女孩，沒有人會反對。然而造化弄人，天使 般的小女孩居然得了小兒麻痹，右腿勉強挨得到地，日常都拄著根拐杖。平時爸爸騎車帶她上下學，課間她就安靜地從窗口看其他的女孩們跳皮筋、踢毽子，因此黎麗跟她不太熟。

從此，放學以後到父母下班前那段時光，就成了兩個女孩間最甜蜜的時段。娟善畫，但只畫美女，有古裝、有現代。自從與黎麗走得近，就都以她為模特兒，而且還真與黎麗有幾分相似。黎麗用美女畫片跟同學換小髮卡、小緞帶等等小女孩喜歡的玩意，回到家就跟娟一起把玩。

在學校兩人卻是不說話的，一來因為黎麗一到課間，就迫不及待地衝出去玩。二來娟在學校很孤立，被視為「怪物」。說起來原因很可笑，她因為生病耽誤，比大家大兩歲，發育也較早，當時廁所又是開放式，所以有人看見了，就四處傳開：「娟是怪物，別人尿尿，她尿出來的是血。」

媽媽聽了哭笑不得，對黎麗說：「有些事，等你長大就懂了，不懂的事不要瞎起鬨。要善待每個人，沒人跟娟玩，你就更要跟她玩。」

這天課間休息時，教室後面的男生們起鬨喧鬧，傳看娟寫給一個男生的情書，一邊還「怪物、怪物」地叫嚷。娟趴在課桌上，雙肩哭得一抽一抽的。

黎麗想上前護住她，被旁邊的女孩拉住：「怎麼，你也想被當成怪物呀？」

人言可畏，黎麗躊躇了。後來還是老師通知娟的爸爸，將她提前接回家。

幾天沒見娟，黎麗覺得寂寞又愧疚，每天放學後輕敲「窗口」，換來的只是無聲無息，她想娟是肯定不會原諒她了。

有一天，黎麗爸媽在飯桌上提起科裡出事了──娟的父親在診療時遇上有暴力傾向的病人，因護士的疏忽，居然沒發現他身上藏的刀。病人二話不說，朝娟的父親脖子上就是一刀，頓時血流如注。（二）