一路往東，聳峙的山脈變得舒緩和平坦，岩石陸續出現，灘塗取代稻田往看不見的遠方延伸。我知道大海就在眼前，它隨時可能出現。或許，灘塗的盡頭就是海，那個叫「大地」的村子就在其中。

那一刻，我忽然感到害怕，心臟跳得厲害，四肢也跟著顫抖起來。我蹲下身，再次意識到此行的使命，我不是來看海，更不是出來玩。我好似被一股力量不容分說推至前檯，就像當年被老師叫到黑板前，當著全班同學的面，解一道數學難題，不得不木棒一樣杵在那裡，拿粉筆的手在顫抖。

姊姊的身影，早已成遙遠往昔裡一抹朦朧的光影。那一年，十五歲的她背著三歲半的我去鄰村看電影 。回家路上，我不小心栽到一條水溝裡，額頭破了一個大洞。是她帶我去診所包紮，給我買了糖，還手忙腳亂地安慰我。此刻，我似乎還能聞到血腥味和糖紙上那致命的甜味。

老人在前面路口等我。

分手的時刻到了。他孤零零地站在那裡，雙手下垂，身體呈僵直狀態，好像一隻痛苦掙扎的動物。我只願自己還在家裡，從未出過遠門，我的松鼠也在原地待著，未曾走丟。我站立著，不敢近身上前，不敢挪動半步。忽然，老人僵直的身影像一條被重新扔回水底的魚，瞬間恢復了自由、機巧和靈活。他再次甩著手，姿態從容，動作俐落。

我的眼淚齊刷刷地掉下來，好似蓄積多年的情感瞬間液化，一種東西被流走了，再也回不來了。我並沒有感到悲傷。那時候的我，還不知悲傷為何物。我再次奔跑起來。路在腳下延伸，彷彿無窮無盡，我真想一直跑下去，直到看見大海──我想知道海會以何種面目出現。（一○）