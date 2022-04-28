我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

錯位的愛（四）

夏嫣然

最近這些天，胡娟發現女兒屋裡的燈光熄得越來越晚了。好幾次，胡娟凌晨一兩點鐘醒來，發現艾可的屋裡依然亮著燈。

胡娟抱著點僥倖心理，心想女兒也許在複習功課。可當她倚門靜聽，每次聽到的不是她和朋友聊天的咯咯笑聲，就是打遊戲時鍵盤敲擊聲，或音樂聲。

她氣急，在門外大喊一聲：「艾可，你在那兒做什麼？趕緊睡覺！」

艾可房裡的燈一會兒熄了。可第二天，燈又是很晚、很晚還亮著。裡面仍然是各種嘈雜的音樂聲、聊天聲、鍵盤敲擊聲、遊戲聲。胡娟使勁敲門，燈滅了。隔天又如此。如此日而復始、周而復始。

成績不要，身體也不要了嗎？胡娟憤憤地想著，變得更加心神不寧。

4

過了熱鬧的聖誕和新年，艾可重新又回到了學校。一月底就是學校的期中考試了，胡娟為女兒擔著一份心，心情緊張，她實在不願意看到成績報告單上那一堆B和C，讓她有窒息感。

但艾可像沒事人一樣，做作業做到半夜，依舊在夜深人靜時和朋友聊天，周末遊戲也依舊照玩。

下周四就要開始考試了。這周六下午兩點左右，亞馬遜prime的卡車給艾可送來了她新訂的Pokemon遊戲。

艾可迫不及待地打開了包裝盒，來到客廳打開電視，開始操作Nintendo switch玩遊戲。玩了一會兒，她還用手機撥通了好朋友的號碼，邊玩邊交換著心得。

一個小時過去了，艾可還玩得興高采烈。胡娟忍不住了，過來說道：「艾可，複習功課去。下周就要考試了！」

「嗯。」艾可邊和朋友聊天，邊心不在焉地點頭應著，坐在那兒紋絲不動。

半小時後，胡娟要去超市買菜。她看看仍坐在電視旁玩遊戲的艾可，強壓住心中的怒火說：艾可，我要出門買東西去了。你已經玩了很久了，趕緊去複習準備考試，好嗎？（四）

亞馬遜 手機

上一則

奈良美智小女孩最新身價 「格外的舒適」拍出1427萬

下一則

月神

延伸閱讀

亞馬遜簽約3公司 攜手發射聯網衛星

亞馬遜簽約3公司 攜手發射聯網衛星
阿靈頓批准亞馬遜第二總部大廈設計案

阿靈頓批准亞馬遜第二總部大廈設計案
亞馬遜衛星網路服務簽署多筆發射合約 追趕星鏈

亞馬遜衛星網路服務簽署多筆發射合約 追趕星鏈
卡車司機月薪高達萬元 吸引華人加入

卡車司機月薪高達萬元 吸引華人加入

熱門新聞

黛安∕圖

媽，我已經長大（上）

2022-04-23 02:02
黛安∕圖

媽，我已經長大（下）

2022-04-24 02:02
2016年台北國際書展的「張愛玲特展：愛玲進行式」。（本報系資料照片）

愛與傷害的全記錄

2022-04-25 02:02
龍千玉歷經父喪、女兒猝逝，在傷痛中學習轉念。(記者李政龍／攝影)

面臨父親、女兒接連去世 龍千玉轉念放下迎晴天

2022-04-26 07:00
作家張曼娟以「成為自己，成為大人」為題進行分享，她說，所謂做自己，就是不再為別人的期待而偽裝。（金門縣文化局提供/中央社）

父知覺失調後 母失智 作家張曼娟分享心路歷程

2022-04-24 15:54

嫁妝的祕密

2022-04-25 02:01

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳