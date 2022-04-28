最近這些天，胡娟發現女兒屋裡的燈光熄得越來越晚了。好幾次，胡娟凌晨一兩點鐘醒來，發現艾可的屋裡依然亮著燈。

胡娟抱著點僥倖心理，心想女兒也許在複習功課。可當她倚門靜聽，每次聽到的不是她和朋友聊天的咯咯笑聲，就是打遊戲時鍵盤敲擊聲，或音樂聲。

她氣急，在門外大喊一聲：「艾可，你在那兒做什麼？趕緊睡覺！」

艾可房裡的燈一會兒熄了。可第二天，燈又是很晚、很晚還亮著。裡面仍然是各種嘈雜的音樂聲、聊天聲、鍵盤敲擊聲、遊戲聲。胡娟使勁敲門，燈滅了。隔天又如此。如此日而復始、周而復始。

成績不要，身體也不要了嗎？胡娟憤憤地想著，變得更加心神不寧。

4

過了熱鬧的聖誕和新年，艾可重新又回到了學校。一月底就是學校的期中考試了，胡娟為女兒擔著一份心，心情緊張，她實在不願意看到成績報告單上那一堆B和C，讓她有窒息感。

但艾可像沒事人一樣，做作業做到半夜，依舊在夜深人靜時和朋友聊天，周末遊戲也依舊照玩。

下周四就要開始考試了。這周六下午兩點左右，亞馬遜 prime的卡車給艾可送來了她新訂的Pokemon遊戲。

艾可迫不及待地打開了包裝盒，來到客廳打開電視，開始操作Nintendo switch玩遊戲。玩了一會兒，她還用手機 撥通了好朋友的號碼，邊玩邊交換著心得。

一個小時過去了，艾可還玩得興高采烈。胡娟忍不住了，過來說道：「艾可，複習功課去。下周就要考試了！」

「嗯。」艾可邊和朋友聊天，邊心不在焉地點頭應著，坐在那兒紋絲不動。

半小時後，胡娟要去超市買菜。她看看仍坐在電視旁玩遊戲的艾可，強壓住心中的怒火說：艾可，我要出門買東西去了。你已經玩了很久了，趕緊去複習準備考試，好嗎？（四）