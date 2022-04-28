王幼嘉／圖

1

路的盡頭（Trail's End）酒吧呈反轉的凸字型，中部突出的位子坐滿遊客。黎麗與諾爾擠坐在右邊靠牆僅有的兩個吧椅上，一人一杯阿拉斯加生啤。

「你看琳娜在那邊風騷的樣子，搶客人還是搶男人，都不必這麼desperate（拚命地）吧！」黎麗不是喜歡背後說閒話的人，但好幾次目睹琳娜在管理部門說諾爾的壞話，還無中生有地說客人不滿意諾爾的按摩，因此譏誚才脫口而出。這半老徐娘也不隱瞞自己對年輕南美洲男人的偏好，度假村唯一的酒吧就像她的獵場。

「喂喂，打住，這不像你的風格唷。」

黎麗幾乎想告訴她琳娜在管理部門說的話，但咬咬唇，還是忍住了。那會更顯得挑撥是非，是黎麗與諾爾都很不齒的行為。

突然之間黎麗感到周圍的空氣凝重起來，將她與諾爾隔開，讓她感到她們並不是她以為的知心好友。她一直知道，自己在對人的信任上存在問題，可那又怎能怪她呢？她不禁陷入回憶。

2

省立醫院的精神科離總院有一段距離，外觀一點也不像醫院，是一棟古色古香的兩層樓房，飛簷翹角、灰瓦粉牆。沿著二樓長廊是帶紅色扶欄的一溜長凳，可以想像當年的主人家憑欄而坐，俯視樓下荷花池的愜意。這裡曾經是一位富豪的別墅，1949年舉家遷往台灣後，即被收為國有。因總醫院越來越擁擠，故將精神科遷於此，一樓為門診藥房，二樓各房間也一一劃分為行政辦公室。大樓四周散布著幾棟小屋，應是當年僕傭居處，或訪客落腳的地方，現都成為醫生、護士家居所在，孩子們上同一家小學，放學後也玩在一起。

小孩子都很有想像力，新的遊戲層出不窮。有一陣最風行的，是將小小白色大理石子兒，與清水放入小藥瓶裡不停地搖，直到清水變成不透明的白，據說乾了後會變成粉筆──那時候可只有老師才有粉筆呢。

一天放學後，黎麗看見梅邊走邊搖著一瓶新的藥瓶。

「怎麼你總有新瓶子，我讓爸媽幫我拿，他們都不肯，讓我好好學習，別影響他們工作。」黎麗嘟著嘴。她的爸媽都是醫生，一來，對任何與學習無關的事，他們都不大熱心，不會專門去幫女兒找藥瓶。二來打針這種事，根本不用他們動手，都是護士做，所以也沒有順手帶藥瓶回家的方便。

「我跟藥房求來的，你去，他也會給你。」

黎麗來不及想，平時小氣的梅為何今天這麼大方，興匆匆跑向藥房。

即使外面是炎夏，藥房也總是陰暗涼爽的。藥劑師正將藥袋從窗口遞給病人，轉頭瞪黎麗一眼：「出去玩，你們這些搗蛋鬼。」

黎麗吐吐舌頭，做個鬼臉。全科的人都認識她、喜歡她，都是被她稱為叔叔、阿姨的，她才不怕他兇呢。藥劑師是最不熟的，因為他不住在大院裡。

「好吧，你想要幹麼？」

病人走了，他臉黑黑地問她。

「給我兩個空藥瓶嘛。」

「誰跟你說我有空瓶的？」

「梅。」

「她還告訴你什麼？」

「沒有了，她說我跟你要，你就會給我，好不好嘛……」

他打量著黎麗，慢慢說：「明天再來，今天沒有了。」

第二天為閉診日，沒有病人等在窗前。黎麗滿懷喜悅，蹦蹦跳跳跑進藥房，陰冷的空氣讓她打了個寒噤。

藥劑師從藥架後面轉出來，將她一把抱起：「你看你這沒耐心的小丫頭……告訴叔叔，有沒有乖乖吃蔬菜 ，嗯？讓我看看你有沒有撒謊……」

他把手伸入黎麗衣服，在她的小肚子上摩挲，慢慢向下游移。

因為癢，黎麗開始扭來扭去，他只好將她放下來：「噓……別出聲，要是別的小朋友聽到，都來要藥瓶，我就沒有多的給你了。」

「我保證乖乖的……」

「這樣叔叔才喜歡嘛……幾天不見，你就長成大姑娘啦……叔叔看你有沒有變重……」

他再次將黎麗抱起，面對他，上下掂量。

黎麗感到什麼硬硬的東西頂著她的肚子，怪不舒服的。她直覺到什麼東西不對勁，大聲叫起來：「放我下來、放我下來……」（一）