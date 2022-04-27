天呀，我幾乎沒叫出來，她沒穿文胸的乳好像碰到了我的手！真是太不道德了，我趕緊移開視線。遠處，有許多麻將檔正在激戰著，我甚至能看得清一張張的麻將牌。

突然，我看到牛亮程從很遠的地方走來，背著他那個標誌性的背囊，手上提著一個印有紅酒瓶的硬紙袋。上星期聽阿杜說，他轉賣紅酒了。我跟牛家兄弟住在一起，但他們的許多事我是通過阿杜才知道的。

我喜歡喝紅酒，而且好久沒喝紅酒了。我拿一本書坐在飯桌前看。我天真地以為，牛亮程剛進家門，就和我一起喝紅酒。不僅如此，我還美滋滋地開始幻想，牛亮程從此以後，開始源源不絕地往家裡拿紅酒，像他以前做速凍食品和避孕套生意時一樣。

然而，半小時過去了、一小時過去了，牛亮程還沒有回來。他明明是往家裡的方向走的啊！我回到房間，再次用望遠鏡向遠處眺望，沒有牛亮程的身影，只有屋簷底、樹蔭下，一桌接著一桌的麻將，以及走來走去的閒人。

我回到客廳，走出陽台向南邊望去，遠處，夢工廠上方的電視塔傻不拉嘰地直插藍天，近處，糖果廠的工人正在一箱箱地往車上裝貨，士多店前有幾個光膀子的文身阿飛正一邊喝啤酒，一邊打撲克……在我的頭頂，掛滿了我們昨晚剛洗的衣服。

正當我鬱悶的時候，又接到母親的電話。她要我幫二表舅的小兒子找份工作。

「哪個二表舅？」我問。

「二表舅你都不記得了？就是你媽媽的二表哥，康平的爸爸。康平技校畢業了，你幫他介紹一份工作吧。」

我氣不打一處出，差點沒掐扁手中的電話。二表舅是我母親家族中享有盛譽的才子，讀過高中，他本人也樂意充當親戚朋友中的智者、能人，經常在各種家庭糾紛中斷案裁決，扮演法官。（一五）