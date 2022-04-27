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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

帶姊姊回家（九）

草白

沒有床，我躺在屋角落的躺椅上，迷迷糊糊。爺爺喝醉酒後也這樣，嗓門震天響，還喳喳呼呼，用祖母的話說，好像身體裡住進一口破鐘。爺爺年輕時捲入一場戰爭，被脅迫著趕往一個遙遠的島嶼，最終──他從那裡逃回來。關於逃跑途中發生的事，即使喝醉酒後，他也守口如瓶。當被逼問得急了，他才像個女人那樣嚶嚶哭泣，惹得祖母破口大罵。

那天晚上，我分明感到爺爺就在身邊，坐在喝酒的人當中。他之所以在那些時候喳喳呼呼，只為了討一杯酒喝，當如願以償，鬍子和衣服上都沾滿酒液後，便心滿意足地睡去。

不知從什麼時候起，我也喜歡上了那味道，曾偷偷地拿起酒瓶喝過幾口，有些衝、有些辣，還有些微微的甜美，根本無法用語言描述那種感覺。我吧唧著嘴唇，慢慢睡著了。

第二天一早，我被人猛地推出睡夢之中。睜眼一看，老人正站在房間一隅看著我，而屋子裡的人還在呼呼大睡。我們走出低矮的木屋，走到高處的坡地上，又從坡地下來，行過狹窄的石子路，走過河上的木橋。清晨的河面籠著白霧，人們還在睡夢之中。老人大踏步走著，步態沉穩、有力，好像要去完成什麼重大使命。我跟在後頭，追得氣喘吁吁。

老人身無一物，肩上的牛仔背包已不知去向。

我在村子外面的灘塗邊追上他。

喂，你的背包丟了！

不管了，快跟上。

你不要它啦？可你的東西還在裡面啊？

不要了，用不著啦。

──老人甩著手，朝前走去，姿態從容、動作俐落，移動的雙腳好似船槳，在空氣中划出條條縷縷的痕跡，所剩不多的幾縷灰白色的頭髮，展示出它強大的意志力。他心無旁鶩，專注於腳下之路，好像一旦有所猶疑，一切努力就會化為烏有。（九）

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