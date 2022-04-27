她有沒有幻想過，她不需要扯謊？她有沒有幻想過，靠著同伴的肩膀號啕大哭一次？她有沒有幻想過，我們即使知道她沒有父親，還會對她一樣的親熱？然後我意識到我在自欺欺人。是的，我們會把她撕成碎片，我們會踐踏她，我們會把她的驕傲沖進廁所屎坑裡的。

我想起了五線譜熱中於講述的那些恐怖故事，還想起來了小學時最親密的朋友，張小妹。這也讓我確認，班主任這樣的成年人完全知道發生在學生們中間的傾軋和欺凌，他們只是做選擇性地保護，比如保護好五線譜，其餘的學生，被撕成碎片就撕成碎片好了。又或者，班主任是愛上了五線譜的媽媽？才會選擇性地伸出保護的翅膀？

在我考上大學，住到大學宿舍去之後，我不再想要回家，不想回老房子去。放假也不回，寧可在宿舍裡歪著看閒書。

我知道閘北區的老街發生了什麼──我生活的那個區，添了無數個小高層。每個小高層底層都有個精緻的小超市。每個超市裡面，至少有一個下崗再就業 的中年人在裡面熟練地卸貨、上架，收音機的按鍵按得叮咚響，時不時翻動電飯鍋裡面的滷蛋和滷豆腐。

地鐵線也伸展到我們那兒。地鐵站 外面仍然有人偷摸摸地在電線桿子上，刷專治各種性病的廣告，廣告裡面的聯繫方式已經從BP機號碼，變成了手機 號碼。

我的中學鋪上了塑膠跑道；每個教室裡都裝了飲水機；排球隊和合唱隊依然在上海市的中學生比賽中鶴立雞群。

在大部分的小高層裡面，有無數個戴著近視眼鏡的女孩或者男孩做習題做到深夜。他們的父母親在另一個房間安靜地看電視，音量調到最低──不想打擾到孩子的學習。

我知道所有這些。我閉上眼睛都知道。（全文完）