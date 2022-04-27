趙梅英／圖

胡娟從商店裡買回一些她認為既漂亮又適合女孩子穿的衣服，艾可自然看都不會看一眼。那些衣服也就只能帶著標籤，懶洋洋躺在衣櫃的角落裡，直到布滿灰塵，如同被遺忘的棄婦。

艾可從小運動細胞發達，喜歡體操，一直在選拔出的團隊裡到處比賽。可上了十一年級後，爸媽怕影響她學習，硬是讓她斷了訓練。艾可每次想起這件事，心裡就很不爽。

是因為他們在中國受的教育 、是因為他們帶著濃重口音的英語，還是因為他們年齡比自己大太多？艾可搞不清楚，爸媽為什麼和她想法如此不同。

反正她知道，自己和父母在一起，總是彆扭擰巴。在一起能開心起來的，也只有自己那一幫朋友。大家都喜歡熬夜玩遊戲、聊天，喜歡流行歌曲，都痛恨做作業和考試。

艾可深切感到，自己只有和朋友在一起時，她才是被理解、被尊重、被信任的。

也難怪媽媽每次叫艾可吃飯，她總是磨磨蹭蹭一拖再拖。媽媽飯桌上關於努力學習的說教，她耳朵都聽出繭子來了。因此更願意自己一個人吃，也換得個耳根清淨。

每當艾可和朋友聊天時，那種純粹的連綿不斷的大笑，每次都讓胡娟覺得陌生又有點嫉妒。從十幾歲以後，艾可和爸媽在一起時，從來都沒有過這種笑聲，一次都沒有。

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胡娟登錄到本鎮高中學生的學業報告網站，想查看一下女兒最近的成績。這個網站是專門給父母和學生追蹤自己各科目時間表和成績用的，每門科目的每次作業、考試都一覽無餘。

一點擊左邊的「成績」連接，右邊一大片「B」就齊刷刷映入眼簾。胡娟倒吸了一口涼氣。

艾可雖然不是特別拔尖的學生，在初中和高中生前兩年，成績也大多數都是「A」，只有少量「B」。如今這丫頭是怎麼了？

胡娟和陳濤以前在國內時都是學霸出身，當年兩人都考進了內陸那所眾所周知的名牌大學，陳濤比胡娟高三屆。

兩人畢業後都選擇了留校，過了幾年，又不約而同加入了當年的出國潮。他們就是在「新東方」相識的。共同的目標、互補的性格，很快讓他們走到了一起。

兩年後，陳濤率先收到了美國東北部某大學攻讀博士學位的錄取通知書。兩人一商量，趕在陳濤出國之前結了婚。在陳濤來美國四個月之後，胡娟以探親簽證 來到了美國。

在國內已經考完托福和GRE的胡娟，很快在陳濤的學校找到了一個願意收她做學生的博士生導師。夫妻兩人一同早出晚歸，四年之後，雙雙拿到了博士學位。在異地輾轉做了兩年博士後以後，又先後在知名大公司的研發部門找到了工作。

胡娟和先生不管在國內上學時，還是考托福、GRE，還是後來讀博士、做論文，都是成績優異，順風順水。

在沒有孩子之前，胡娟曾無數次幻想過，自己和陳濤的孩子一定會繼承爸媽的優秀基因，肯定會成為比父母更厲害的學霸，去個常春藤 大學應該是小菜一碟。

可沒想到來了個艾可。這孩子從小腦袋瓜就很好使，但玩性太重，不願給自己施加壓力，成績一直是中等偏上。

上初中時，有一兩個學期她沒找到啥好玩的，在學習上多下了點功夫，也能進班上前五。

可好景不長，很快她就迷上了minecraft，然後是cosplay，然後是Pokemon。好玩的東西一件接著一件，艾可的成績也就保持在中等以上，再也沒有上去過。

對這個女兒，胡娟不是不失望。她也不是沒各種軟硬兼施，希望她能更上進和用功一些。可自從女兒進入青春期，話都沒機會和她說兩句。即使好不容易說了，那邊根本就聽不進去，一說就發脾氣，弄得胡娟火氣也蹭蹭往上冒。（三）