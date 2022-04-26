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夢工廠（一四）

李東文

所以我們開玩笑說，大叔賣耗子藥是個晃子，他其實是一位隱藏於民間的很厲害的特工。

上午剩下的時間和整個下午我都在看書，直到把眼睛看得痠痛難耐。我太累了，一頭撲倒在床上，感覺到一陣接著一陣的天旋地轉。腦子停不下來，往事幻化成畫面，一幀幀在腦中來回往返，小白兔和前女友也來湊熱鬧。我已徹底失去了前女友，我曾經的未婚妻，不知小白兔還能忍受我到什麼時候。

昨天，小白兔說她同事過生日請唱歌，問我去不去。我發覺自己最近與她膩在一起的時間太多了點兒，就推說肚子不舒服，沒有去。近期我去夢工廠的次數有點多，大多數是接近凌晨的時候才去，跟她幾個同事混得挺熟的了。我迷戀夢工廠凌晨之後的爵士樂，用超豪華音箱播放出來的藍調音樂跟用電腦低音炮放，不是那麼一回事。

如果當初我多加一點努力，多一點勇氣、多一點忍讓、多一點策略，現在可能已經擁有了自己的房子、自己的家，不用過現在這種無依無靠的、跟奇怪的朋友合租的生活。我與前女友在一起兩年多，大多數時候，在這個號稱很大其實一點也不大的城市裡待著，做些與浪漫無關的俗事，最遠無非是去香港看張學友的演唱會。我的過往，我們的愛情，平淡到有點索然無味。

那次香港之行挺開心的，為了省錢，我們買了最遠的「山頂」票。不過我們準備了望遠鏡。不管坐得遠近、不管有沒有望遠鏡，只要伴隨著愛情，都美好。

我從床底的紙箱子中，找到了那個積滿灰塵的望遠鏡。還能用，而且還有紅外線功能。我把窗戶關上，留下一條縫，用望遠鏡向外面望去。我的天，對面的肥仔突然跳了過來，臉貼臉這麼近，他女朋友穿著吊帶的樣子真是很風騷啊。大白天在家，他們也像小白兔那樣是夜晚上班的嗎？（一四）

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