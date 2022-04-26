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帶姊姊回家（八）

草白

這粒留有我手溫的石子或許會在下游的出海口，與我再度相遇。那時候，大概誰也認不出誰了。

我走在老人身邊，這個面目黧黑的老者很像我死去多年的爺爺，他們除了都有一張飽經滄桑的臉，連背影和步態也如此相似。路過一個屋頂上壓滿石塊的村莊，老人讓我等在老樟樹下，他牽著山羊進了那條羊腸般的碎石小路，往村子的縱深處走去，好似走進一條幽深的峽谷裡。

出來時，山羊不在了。他一臉輕鬆地告訴我，一個好朋友住在這裡，他把山羊也留在這裡了。

沒了踟躕不前的山羊，我們的步子不覺加快。大海越來越近，空氣中瀰漫著那種微妙的甜腥氣，與陸地、山林全然不同的氣息。此刻，如果有一座山頭可以讓我眺望來路，大概會感到不可思議，居然走過了那麼長的路。還是祖母說得對，一個出過遠門的人，很少再會為自己的事情感到悲傷，因為這世上到處都是讓人悲傷的事。

──但這些都是後話了。

那天夜裡，我們宿在一個叫「桃渚」的村子裡。老人的漁民朋友就住在這裡，村子很矮，大都是平房，最多一層半或兩層。我們來到位於高處的坡地上，看見一間木頭房子孤零零地屹立在不遠處，四周都是山野。

昏暗的燈下，兩張黝黑的臉龐碰在一起，唾沫星子飛濺在一起，發出潺潺的流水一樣的笑聲。木柴被塞進爐灶裡，火焰讓它們相遇、碰撞，劈啪作響。屋子漸漸變得暖和，迴盪著好聞的松木和杉木的氣息。存放在穀倉裡的美酒，被取出用來款待遠道而來的朋友。

夜深了，他們搖晃著身體，說一些醉醺醺的、漫無邊際的話。黑乎乎的牆壁上掛著漁網、釘鈀、蠣刀、三角鋤，還有一副長長的魚骨架，就像一副巨大的沒有打開的拉鏈。（八）

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