看得懂五線譜的女孩和我結伴去賣日本 漫畫書的店，蹭漫畫看。我們綠白相間的校服讓書店 裡的小夥計不敢來驅逐我們。閘北區只有我們一所市重點中學，每個家長都希望自己的孩子能穿上這套綠白相間的校服。

五線譜一邊翻漫畫，一邊講一些奇聞異錄給我聽，比如某棟居民樓裡出現了吸血蝙蝠，比如某路電車上常常有醫學 院的學生背著麻袋去遠郊，麻袋裡其實裝著肢解的人體。

看完日本漫畫，聽完五線譜轉述的各種市井奇聞，我們道別。這時候天色已經漸晚，我從書店出來，我會經過一個音像店、一個男同性戀們互相撫摸性器官的公廁、幾個流動食鋪、一個帶滾動閘門的電子廠（我的某個親戚在那裡上班），再往南走，是我姑媽上班的街道委員會，最後是我家。

高考結束後，我在音像店遇到班主任，我說：你大概已經知道了：五線譜考上了某大了！

班主任說：是啊，她媽媽太辛苦了，一個人帶女兒帶到那麼大。不過總算女兒考上大學了。

我說：啊！我還不知道她爸媽離婚了！

班主任說：哪兒有什麼離婚，她爸爸早去世了。她媽媽找我談，叫我無論如何要替她們保守祕密，不過現在可以告訴你了。

我說：啊。

我想找到五線譜，並且告訴她，我對她五體投地。她是怎麼做到的？她是怎麼做到連續幾年編造出一個父母雙全的生活？父親怎樣檢查作業、諄諄教導？父親怎樣在節假日，帶她和她媽媽逛街吃飯？她在空氣中畫出一個隱形父親來，並且給這個隱形父親填充血肉、故事、情節、對話。這需要多少智慧和勇氣？當她每一次走向我們，她打開午餐盒，一套謊言已經準備好了。（一一）