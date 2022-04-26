趙梅英／圖

曾幾何時，那個從學校接了就嘰嘰喳喳地說這說那，老纏著她要跟她睡的小姑娘變了，變得她幾乎認不出了。

當年那個可愛稚氣的小女孩，已經變成了現在這個修長挺拔、個子比她還高出一頭的大姑娘。現在的她，在家裡最大的變化是和爸媽幾乎無話可說。她不想跟爸媽出去購物、不想跟爸媽去派對，甚至對以前最喜歡的度假，現在都表現得不情不願。

每天下了校車，她自己拿出鑰匙開了門。進屋後，通常都是直接背著書包上到二樓，大步走進自己的房間，然後「砰」的一聲關上門，並從裡面反鎖住。

這一鎖，除了上衛生間和下樓吃飯，她基本就不再出門。到了吃飯時間，也是隨口答應著，就是不下樓。

那晚，艾可又是等爸媽都吃完飯了，她才慢吞吞下樓。吃完飯，一分鐘都沒有停留，立馬轉身上樓，樓梯踩得咚咚直響。

樓上門又一次「砰」的一聲被關上，聲音很大，震得胡娟心顫顫的。

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艾可有時真的很不理解，為什麼從中國大陸來的父母，想法和做法，與其他朋友們的父母如此不同。

上小學的時候，艾可和班上的亞裔 同學特別喜歡看「油管」上華二代吐槽亞裔父母的那些錄像，覺得和自家的父母太像了，簡直就是一個模子裡刻出來的。

比如有一個錄像，兩個亞裔小夥子在吐槽媽媽在家種種在他們看來很奇怪的行為，比如從來不用洗碗機、喜歡收集塑料袋、不捨得調高暖氣溫度、只買打折商品等……艾可小時候經常把錄像拿給爸媽看，嘴裡邊嚷著：「看看看，和你們一模一樣！」

和錄像裡同樣的是，爸媽很少鼓勵讚美她。艾可的學習成績不是特別拔尖的那種，但已相當不錯，每門課的成績在A和B之間徘徊。

上小學的時候，艾可回家，還經常把自己認為做得不錯的作業或考試卷，拿出來給爸媽看，偶爾有一兩次是一百分，爸媽自然是高興的。可如果是九十，媽媽的臉上就會閃過一絲失望，追著她說：怎麼會扣十分呢？你知道為什麼被扣的分嗎？

而自己好朋友杰西卡的父母，即使杰西卡只考七十分，她的父母都會很誇張地大聲說：你太棒了、你太聰明了，我們如此為你驕傲！

那天艾可在杰西卡家玩遊戲，聽到這番對話，幾乎不相信自己的耳朵。

杰西卡的父母都是本地長大的白人，他們家最大的興趣是看球賽。暑假經常開長途繞遍大半個美國，到處去看棒球比賽，對孩子的學習成績沒有很多的要求。

艾可有時覺得，爸爸、媽媽也許是愛她的。他們會給她做各種好吃的，給她錢買衣服和生活用品，但更多的時候，她又覺得他們在處處和她作對。

很多她喜歡的事情，他們都是持反對意見，不願意她去做。比如玩遊戲、化妝、睡懶覺……還有其他的一些興趣愛好，比如滑雪 ，爸媽不阻撓就算不錯了，絕不會鼓勵。媽媽一直覺得，滑雪這個愛好太燒錢。

這個年齡的女孩子，已經懂得愛美。艾可和她那群女朋友一樣，出門畫著重重的眼線、塗著厚厚的眼影、戴著長長的假睫毛。天稍微暖和一些，她們就穿上了吊帶衫，套上了短得不能再短的短褲。

媽媽看到女兒的打扮，總會不自覺地搖搖頭，經常試圖讓她把眼妝抹掉，並從衣櫃裡找出一件衣服讓艾可換上。但艾可哪兒肯聽，一溜煙就跑沒影了。

胡娟衣著一向不太講究，化妝也就是抹點粉、塗塗胭脂、畫畫眉而已。年輕的時候，大多數時間忙著讀書，化妝的基本功也沒掌握好。現在老了，索性怎麼簡單怎麼來。

她知道女兒的化妝技術比自己高明很多，可實在看不慣濃妝艷抹。年輕的女孩，臉上乾乾淨淨就很美。但女兒顯然不以為然，奉行著另一套理論和做法。（二）