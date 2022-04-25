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夢工廠（一三）

李東文

之後，我們一直迴避著。包括幾小時前，我們肌膚相親時，都沒有再做接吻的嘗試。

三輪車左穿右插，在小巷裡來去自如。快到家時，我們發現了牛亮程和老白。他們在一間士多店前，對面坐著，專心致志地打麻將。我們相視而笑，像發現了一個有趣的祕密。

「我怎麼覺得他們是兩公婆，而我們是兩兄妹呢？」小白兔說。

「你快別發神經了，我比牛亮程大，我是爸爸才對。」

「他看上去比你老成。你太嫩、太幼稚了，絕對當不了爸爸。」

回到大家一起生活的地方，我們變得嚴肅起來，一本正經說話，不再像在外面時那麼輕佻。在超市挑東西時，我們像熱戀中荷爾蒙分泌過剩的情侶，動不動就親親對方的臉蛋、掐掐對方腰際那塊癢癢肉。

把東西搬進小白兔家後，她讓我把那箱牛奶搬走，說是專門給我買的，做為當搬運工的獎賞。我看著她傻笑，竟有點感動。

因為感動，我便有了要更進一步的想法，提出給她做晚飯。天知道我做的晚飯能不能下嚥。她說中午她做了媽媽的飯，但媽媽沒有回家，一會她熱熱剩飯就是晚餐了。

「每天到這個時候我就犯睏，我要睡一覺就去上班咯。」她說。我以為她暗示我要留下來陪她睡，臉上又色色地流露出賤賤的樣子，卻又聽到她說：「你快回去吧，趁他們還未下班回來。」

4

有一天早上，我剛跑步回來，母親打電話來說，我表弟下個月結婚，讓我安排好時間回去喝喜酒。

「你表弟比你小三歲！」母親說。

掛斷電話，我靠在牆上看書。窗外，一個劣質的揚聲器發出來「專治蟑螂耗子藥」的聲音，由遠及近，又由近變遠。這個聲音幾乎每天都能聽得到，但沒有誰見到過那位騎著單車，車頭掛滿各種害蟲毒藥廣告小旗子的大叔，做成過哪怕一單生意。（一三）

牛奶

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