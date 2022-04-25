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帶姊姊回家（七）

草白

第二天一早，表姑把我送到村口，老人已經等在那裡了。他右手牽著一頭山羊，左肩背著一只泛黃的牛仔包，在鄉村沒有老人背那種包，可能屬於某人的饋贈物──是家裡某個中學生淘汰下來，順手送給他。那頭山羊看著比老人還老，瞇著眼，嘴裡嚼著什麼，不斷有白沫從嘴角淌出。

這是一個七十幾歲的老人，頭髮已經花白，臉龐像一塊歷盡風雨侵襲的岩石，溝壑縱橫。只有眼睛，給人一種凜然的、不可侵犯的威嚴。至今，我仍無法忘記那張臉，某些時刻它會忽然閃現，就像無法解釋的夢境。

那個遙遠的冬日上午，我跟在這位老人身後。雲開霧散，陽光普照大地，一掃昨日的陰霾。山羊慢悠悠地走在我們身邊。有時候，牠會忽然停下，或啃食路邊野地的青草，或拉下幾粒羊糞蛋。

牠常常磨磨蹭蹭的，待在某個地方不願離去──尤其是當遇到一條清澈、明亮，會唱歌的小溪。老人並不催促，似乎願意滿足牠的任何要求。

我們走走停停，就像郊遊。表姑在我的書包裡裝了很多好吃的。某些時刻，我會忽然想起那隻逃離的松鼠，一陣恍惚感襲來，好像牠的存在已是上輩子的事了。

一路上，很多人把我和老人當成爺孫倆，問我們這是要去哪裡。老人只是嘿嘿笑著，並不作答。有時候，那頭山羊會「咩咩」地叫上幾聲，算是回應。

後來，我們小心翼翼地把山羊趕過一條大河，生怕牠失足滑落到湍急的河水裡。很難想像冬天的大地上，還有一條如此凶猛、所向披靡的河，泥沙俱下，奔騰入海，似乎沒有什麼能阻擋它。與它相比，之前那條讓我停下打水漂的河簡直算不了什麼。我俯身揀起一粒石子，將它扔了出去。（七）

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