姑媽說：介紹人給我介紹德根，我一看照片，哦喲小白臉，我喜歡的。介紹人就把我們拉到飯店吃飯，就認識了。真的就是看中你姑父是個小白臉。

德根姑父在旁邊得意地笑。

我有個嬸嬸說是因為單位要分房子，不結婚就分不到房子。

我一個堂姊說，和當時的鄰居小哥一起看黃片，看著、看著就被糟蹋了，沒辦法，生米煮成熟飯。當然堂姊夫後來也去找別的女人看黃片，然後就離婚了。

家族裡的女人們過年聚在一起吃飯，看到我就要笑：你又要採訪我們啦？你又要問那種十三點問題啦？他們談及自己的婚姻，總以一種要嘛戲謔、要嘛粗鄙的口吻搪塞過去。

對於這些嬸嬸、叔叔們來說，「年紀大了找個人湊數結婚」這種說法才是正統。這說明她完全不抱幻想，一個不抱幻想的女人多數會是個貞潔的妻子。他們有種奇怪的深層次的恐懼，彷彿人一旦暴露出溫柔愛意，這個人就會真氣洩露，整個人就會癱倒在地、癟掉，剩下一層畫皮在地上匍匐蠕動。

我的嬸嬸們總能聽說各種駭人聽聞的案件。一個男人殺了他的老婆，把頭顱扔進窨井裡，白天人們在路上走來走去，那顆頭顱在臭氣熏天的地下漸漸腐爛。

外地人。嬸嬸們異口同聲說道，這種事情只有外地人幹得出來。

當我和小堂弟還不到十歲的時候，親戚們會以一種半真半假的恐嚇方式，提醒我們要提防某類陰影似的人物。她們會笑著告誡小堂弟，不要到某獨居老頭家裡去玩，無論他給什麼，都不要進去。

我搶著說，我才不進別人家，誰叫我進去，我馬上奔回來，我還要一邊奔、一邊喊！

親戚們笑著說：你倒是不用怕那個老頭，他不弄女小孩的，他只弄男小孩。我成年後，才意識到這話的含義。（一○）